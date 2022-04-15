Илон Маск предложил полностью выкупить Twitter за $41 млрд

Американский бизнесмен Илон Маск предложил выкупить все акции Twitter, следует из документа, опубликованного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Маск предложил цену $41,39 млрд, или по $54,20 за акцию.

Бизнесмен пояснил, что ранее приобрел долю в Twitter, поскольку верит в то, что он может стать платформой, «которая будет соблюдать принципы свободы слова по всему миру». Свобода слова же, по его словам, — это «общественная необходимость для функционирования демократии».

«Однако, вложившись в компанию, я понял, что она не будет ни процветать, ни служить этой общественной необходимости в ее нынешнем виде. Twitter нужно преобразовать в частную компанию. В связи с этим я предлагаю выкупить 100% Twitter», — говорится в заявлении Маска, которое приводится в документе.

После его предложения выкупить Twitter акции компании взлетели на 18%, до $53,88 за бумагу по состоянию на 13:11 мск на предварительных торгах на Нью-Йоркской фондовой бирже 14 апреля.

Саудовский принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, который является одним из крупнейших акционеров Twitter, отклонил предложение основателя Tesla Илона Маска по покупке 100% акций соцсети.

«Я не верю, что предложение Маска ($54,20 за акцию) соответствует реальной стоимости Twitter, учитывая перспективы его роста», — написал принц на своей странице в Twitter. Ему и его инвестиционной фирме Kingdom Holding Company (KHC) принадлежит 5,2% доли соцсети.