Предприниматель Илон Маск распустил совет директоров Twitter* после приобретения данной компании 27 октября. Таким образом, IT-компания отныне находится у него в единоличном подчинении.

«В соответствии с условиями соглашения по слиянию в момент завершения сделки лица, которые были директорами, перестали ими быть», — говорится в тексте документа Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Ранее сообщалось, что сразу после покупки Twitter* Маск уволил несколько членов руководства компании, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала.

Напомним, что 27 октября Илон Маск закрыл сделку по покупке Twitter*. Ожидается, что новый владелец отменит практику блокировок пользователей. Также сообщалось о стремлении администрации соцсети четырехкратно повысить стоимость верифицированной подписки. Маск объявил, что создает специальный совет, который займется изучением вопроса модерации Twitter*.

* Заблокирован на территории РФ