Илон Маск решил не входить в совет директоров Twitter

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск решил отказаться от места в совете директоров Twitter. Об этом сообщил генеральный директор компании Параг Агравал на своей странице в Twitter (заблокирован Роскомнадзором на территории России). Ранее Маск приобрёл 9,2% акций компании и стал самым крупным внешним акционером.

«Илон [Маск] решил не входить в наш совет директоров», — говорится в сообщении Агравала. Он также отметил, что в совете директоров много обсуждали присоединение Маска, в том числе с самим бизнесменом. Оценив все риски, компания была заинтересована и предложила ему занять это место, написал гендиректор Twitter.

5 апреля компания анонсировала вхождение Маска в совет директоров, которое должно было произойти 9 апреля, однако бизнесмен отказался стать членом совета директоров.

Несмотря на отказ, он поделился своими предложениями по развитию соцсети. Так, Маск предложил сделать из штаб-квартиры компании приют для бездомных, так как туда «никто всё равно не ходит», а также отключить рекламу и ввести специальную галочку верификации для обладателей платной подписки Twitter Blue.