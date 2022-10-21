Илон Маск сократит более 5 тыс. сотрудников Twitter* после покупки

Американский предприниматель Илон Маск планирует сократить почти 75% сотрудников Twitter* в случае покупки соцсети, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, речь идет об уменьшении штата с 7,5 тыс. человек до чуть более 2 тыс. работников. Однако, даже если Маск не станет владельцем компании, в ближайшие месяцы ее все равно ждут масштабные изменения. Twitter* планирует значительно сократить свою инфраструктуру и фонд заработной платы на $8 тыс., что приведет к необходимости сокращения сотрудников.

Напомним, что впервые Маск сообщил о намерениях приобрести соцсеть еще в апреле. Камнем преткновения в сделке стало количество спам-аккаунтов и ботов на площадке. В октябре он согласился вернуться к переговорам и приобрести акции Twitter* по первоначальной стоимости. Однако компания и бизнесмен все еще ведут судебные разбирательства.

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