Илон Маск сократит не менее половины сотрудников Twitter*

Новый владелец Twitter* Илон Маск приказал начать массовые увольнения в компании. Кроме того, он распорядился, чтобы часть заблокированных аккаунтов было восстановлено.

Бизнесмен хочет снизить расходы соцсети. Руководителей отделов попросили составить списки сотрудников, которых можно сократить. По словам источников, сократить должны около 50% персонала. Всего в Twitter* 7,5 тыс. сотрудников. Как только Маск приступил к управлению компанией, сразу сделал ряд кадровых перестановок: уволил исполнительного директора Twitter* Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и руководителей некоторых подразделений.

Кроме того, Маск намерен сформировать специальный совет для модерации контента, в котором будут представлены люди с разными интересами и взглядами на многие вопросы. Отныне все важные решения относительно модерации контента, восстановления или блокировки аккаунтов будут приниматься только после заседания этого совета.

* Заблокирован на территории России