Илон Маск стал новым главой Twitter*. Генеральный директор Twitter* Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули компанию. Смена руководства — первый шаг, который сделал Маск, купив соцсеть, сообщает CNBC со ссылкой на источники.

Маск завершил сделку по приобретению соцсети за $44 млрд поздним вечером 27 октября. Ранее источники The Washington Post предупреждали, что в случае покупки соцсети предпринимателем 75% сотрудников Twitter* будут сокращены. Однако Маск на встрече с сотрудниками обещал этого не делать.

Накануне Маск сменил описание профиля в социальной сети на Chief Twit* и посетил штаб-квартиру компании. В тот же день Маск заявил, что рассчитывает сделать соцсеть самой уважаемой рекламной платформой. Он поспешил заверить рекламодателей в том, что соцсеть, несмотря на анонсируемую свободу слова, не станет площадкой, «где можно сказать все, что угодно, без последствий!»

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