Илон Маск ведет переговоры с Twitter о покупке соцсети

Акционеры Twitter решили изучить предложение основателя Tesla и Space X Илона Маска о приобретении компании. Сейчас они проводят оценку ее стоимости, чтобы оценить выгоду от сделки с Маском, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации собеседника издания, $ 46,5 млрд, которые Маск готов заплатить, показались владельцам компании выгодным предложением. Так, определиться с продажей могут уже на этой неделе после выхода финансовой отчетности за первый квартал. Если сделка все же не состоится, Twitter планирует в качестве дополнительного условия потребовать от миллиардера компенсации расходов.

Кроме того, по словам источников, на прошлой неделе Маск уже встретился с несколькими акционерами компании, чтобы объяснить им преимущества своего предложения. Некоторые из них заинтересовались планами бизнесмена.

В середине марта Маск уже купил пакет акций Twitter в 9,2%. Он сообщил, что целью покупки социальной сети являются не коммерческие интересы, а желание создать собственную социальную сеть, где свободе слова уделяется большое значение. Половину средств на дальнейшую покупку Twitter Маску согласились предоставить банки, часть сделки будет оплачена из собственных средств.