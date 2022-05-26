Илон Маск выделил еще $6,25 млрд на покупку Twitter

Илон Маск увеличил сумму своих обязательств по финансированию сделки с Twitter на $6,25 млрд. Об этом сообщает Bloomberg. По данным агентства, предприниматель отказался от планов частичного финансирования сделки с помощью банковских кредитов, привязанных к его доле в Tesla. Всего за счет привлеченных средств инвесторов и собственного капитала он готов потратить $33,5 млрд.

Дополнительное финансирование позволит исключить из плана кредиты на ту же сумму, отмечает агентство. Маск договорился о покупке Twitter в конце апреля, сумма сделки оценивалась в $44 млрд. Изначально бизнесмен планировал занять у банков $25,5 млрд, а $21 млрд выплатить из собственного капитала.

Среди долевых партнеров, привлеченных Маском для выкупа Twitter, — траст соучредителя Oracle миллиардера Ларри Эллисона, который выделил на сделку $1 млрд. $0,8 млрд предоставил фонд Sequoia Capital, $0,7 млрд — инвесткомпания VyCapital, $0,5 млрд — криптовалютная биржа Binance. В число инвесторов вошли также Brookfield, Fidelity, Qatar Holding. Всего бизнесмен нашел 19 инвесторов.