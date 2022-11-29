Илон Маск заявил об угрозе от Apple удалить Twitter* из App Store

Корпорация Apple пригрозила, что уберет соцсеть Twitter* из своего магазина приложений AppStore, сообщил предприниматель Илон Маск. Он указал, что причину в компании не пояснили.

Это произошло после сообщения бизнесмена о том, что компания практически прекратила размещать рекламу в соцсети, а также проведенного в Twitter* опроса с целью выяснить, должна ли Apple сообщать о всех случаях применения цензуры, касающейся пользователей. Предприниматель также в нескольких твитах обратил внимание на то, что Apple взимает комиссию со всех платежей в AppStore в размере 30%.

О проблемах Twitter* c рекламодателями писала Financial Times, ее источники в отрасли рассказали, что после массовых увольнений сотрудников социальной сети многие крупные рекламодатели столкнулись с проблемами и решили приостановить траты в Twitter*.

*Заблокирован на территории России