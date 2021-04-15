Илья Альтшулер стал гендиректором «Афиши»

Илья Альтшулер займет должность генерального директора ООО «Компания Афиша», сообщается на сайте пресс-службы «Сбера». Предыдущий генеральный директор, Варвара Мельникова, покинет компанию.

«Компания Афиша» входит в группу компаний под управлением «Сберинтертеймента», дочерней структуры «Сбера». В 2020 г. она объединила портал «Афиша» и билетный сервис «Рамблер/касса». Альтшулер будет развивать билетный сервис, бронирование ресторанов и медиаплатформу для продвижения этих услуг.

Последние семь лет Илья Альтшулер занимал руководящие должности в крупнейших компаниях на рынке сервисов по продаже билетов: в 2014‒2018 гг. возглавлял «Кассир.Ру», с 2018 г. по март 2021 г. руководил сервисом «Яндекс.Билеты».