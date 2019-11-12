Илья Азар выдвинул свою кандидатуру на должность главреда «Новой газеты»

Журналист, спецкорр «Новой газеты» Илья Азар выдвинул свою кандидатуру на должность главного редактора «Новой газеты». Об этом сообщил журналист на своей странице Facebook и подтвердила пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.

Выборы нового руководителя редакции должны пройти 15 ноября, отметил Азар:

Я принял решение выдвинуть свою кандидатуру на пост главного редактора «Новой газеты».

По его словам, помимо него на должность главреда «Новой» выдвинуты кандидатуры Дмитрия Муратова и Сергея Кожеурова, которые ранее уже руководили редакцией, а Кожеуров является действующим главным редактором газеты:

На прошлых выборах вместо Дмитрия Муратова газету возглавил Сергей Кожеуров (сам Муратов тогда не баллотировался и стал издателем газеты). В 2019 году на выборы главного редактора выдвинулись сразу и Муратов, и его преемник Кожеуров (хотя одновременно и предшественник, так как уже возглавлял газету в 90-х).

Выборы главного редактора в «Новой газете» проходят каждые два года путем тайного голосования. На предыдущих выборах победил Сергей Кожеуров — один из основателей издания, который был его первым главредом, а позднее гендиректором.

До Кожеурова «Новую газету» на протяжении 22 лет возглавлял Дмитрий Муратов. Он отказался участвовать в выборах 2017 года, объяснив свое решение необходимостью обеспечить сменяемость власти.

Илья Азар был специальным корреспондентом Lenta.ru и «Медузы». В «Новой газете» он начал работать в январе 2017 года. В том же году был избран муниципальным депутатом московского района Хамовники. Летом 2019-го Азар стал одним из заявителей протестных акций против недопуска независимых кандидатов в Мосгордуму.