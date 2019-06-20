Илья Красильщик и Александр Поливанов запустят подкаст

Экс-издатель «Медузы» Илья Красильщик сообщил в своем Instagram о запуске нового подкаста Д********и. Соведущим станет бывший заместитель главного редактора «Медузы» Александр Поливанов. Сейчас авторы подкаста ищут себе продюсера.