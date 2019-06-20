Илья Красильщик и Александр Поливанов запустят подкаст

Экс-издатель «Медузы» Илья Красильщик сообщил в своем Instagram о запуске нового подкаста Д********и. Соведущим станет бывший заместитель главного редактора «Медузы» Александр Поливанов. Сейчас авторы подкаста ищут себе продюсера.
Привет, это подкаст Д********и и его ведущие Саша Поливанов и Илья Красильщик. Да, мы перезапускаем подкаст. И нам нужен человек в команду — мы ищем продюсера. И будем ему платить! Это не фуллтайм, но работы много. Что в нашем случае делает продюсер: — Ищет героев — Организует запись (договоренности со студией, с героями, с нами) — Контролирует запись, отправляет файлов звукорежиссеру, получает, публикует — Занимается организацией оффлайн-встреч — Держит всех в тонусе и вообще энергетический таран — Живет в Москве. Сроков запуска подкаста и подробностей пока не дадим. Хотите к нам? Пишите мне в телеграм — я там @krasil. Пожалуйста, пишите о вашем опыте работы, бекграунде и почему вы хотите этим заниматься.