Илья Жегулев уходит из «Медузы» в украинский офис Reuters

Российский журналист Илья Жегулев, который работал в изданиях «Медуза» и Forbes, заявил о своем переезде в Украину.
Об этом он написал на своей странице в Facebook:
Тадам раз: я ухожу из «Медузы».
Тадам два: я формально перестаю быть руководителем мейджора журналистики РАНХиГС.
Тадам три. Я уезжаю в Киев (думал как писать - в Украину или на Украину, и в итоге остановился на третьем варианте).
И тадам четыре. С сентября я работаю в агентстве Reuters, в украинском офисе, на должности корреспондента-расследователя.
Дада, Reuters не только пишет новости и хоть в Киеве будет всего один расследователь, агентство огромное и я буду себя чувствовать явно не в одиночестве.
«Причин несколько. Личные причины (жене предложили работу мечты) наложились на желание рискнуть, попробовать что-то кардинально новое», — пишет Жегулев.
Фото: yarnovosti.com