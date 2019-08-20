Илья Жегулев уходит из «Медузы» в украинский офис Reuters

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Meduza
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Авг 20, 2019

Российский журналист Илья Жегулев, который работал в изданиях «Медуза» и Forbes, заявил о своем переезде в Украину.

Об этом он написал на своей странице в Facebook:

Тадам раз: я ухожу из «Медузы». 

Тадам два: я формально перестаю быть руководителем мейджора журналистики РАНХиГС. 

Тадам три. Я уезжаю в Киев (думал как писать - в Украину или на Украину, и в итоге остановился на третьем варианте). 

И тадам четыре. С сентября я работаю в агентстве Reuters, в украинском офисе, на должности корреспондента-расследователя. 

Дада, Reuters не только пишет новости и хоть в Киеве будет всего один расследователь, агентство огромное и я буду себя чувствовать явно не в одиночестве.

«Причин несколько. Личные причины (жене предложили работу мечты) наложились на желание рискнуть, попробовать что-то кардинально новое», — пишет Жегулев.

Фото: yarnovosti.com
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