Илья Жегулев уходит из «Медузы» в украинский офис Reuters

Российский журналист Илья Жегулев, который работал в изданиях «Медуза» и Forbes, заявил о своем переезде в Украину.

Об этом он написал на своей странице в Facebook:

Тадам раз: я ухожу из «Медузы».

Тадам два: я формально перестаю быть руководителем мейджора журналистики РАНХиГС.

Тадам три. Я уезжаю в Киев (думал как писать - в Украину или на Украину, и в итоге остановился на третьем варианте).

И тадам четыре. С сентября я работаю в агентстве Reuters, в украинском офисе, на должности корреспондента-расследователя.

Дада, Reuters не только пишет новости и хоть в Киеве будет всего один расследователь, агентство огромное и я буду себя чувствовать явно не в одиночестве.