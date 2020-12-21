Максим Ильяхов: «Если игнорируем цель ради стиля, то мы — дебилы»

Первый — формулирование полезного действия. Второй — поиск источника. Стараюсь, чтобы авторы не собирали информацию из космоса, по форумам. Дико бесит, когда люди пытаются «что-то там накопать» в интернете. Сейчас работаю в «КОДе», журнале о всяких компьютерных штуках, среди которых есть браузер Chrome. Недавно его разработчики выкатили новую версию, а вместе с ней — объясняющий видосик. Этот источник для материала мы и берем, потому что уверены в его качестве. Благодаря заранее проделанной работе я знаю, что статья будет достоверной и интересной. Тогда процесс редактуры уже не займет много времени. А если бы я попросил автора рассказать про современные тренды веб-технологий, пришлось бы верифицировать источники. Причем я не специалист в IT и не всегда вижу ошибки, а сообщество программистов иногда бывает токсичным и начинает ворчать — у вас все не так. Вот и получается, что редактура начинается еще до редактуры.

— А как воспринимаете собственные промахи?

— Я считаю, если редактор накосячил, он должен все исправить. Например, у нас в «КОДе» вышла статья, которую раскритиковали программисты за плохой код. Можно было сказать: «Как же это — не проверить статью с экспертом?» Но вместо этого убрали текст материала, а вместо него поставили плашку, что здесь мы налажали, и через время выпустили новую хорошую статью. Вспоминаем полезное действие — ради чего все это? Если говорим автору: «Ты допустил непростительную ошибку, уходи из профессии», то теряем сотрудника, а значит, уменьшаем общую сумму игры — меньше людей работает и приносит пользу, хреново всем. Поэтому промахи надо признавать.

— Какое поведение сотрудников недопустимо?

— У меня есть кодекс профэтики, который, в силу того, что работаю с редакторами, к ним и применяю:

1) нельзя рассказывать, сколько тебе платит Ильяхов, если мы об этом предварительно не договорились;

2) есть претензии к коллеге — идешь и разбираешься, а не вываливаешь все в паблик. Абсолютно не терплю обсуждения кого-то за спиной. Всегда пресекаю это в своих чатах и безжалостно вычеркиваю из жизни тех, кто так делает в мой адрес. Если вижу сплетни о себе, переименовываю в Telegram людей, чтобы потом, если этот человек мне что-нибудь предложит, помнить, когда и за что он провинился;

3) нельзя вести себя некрасиво — оскорблять, нападать. Представляю интернет одной большой дружеской вечеринкой, и если кто-то ведет себя на ней вызывающе и злобно, выгоняю этого человека, стараюсь с ним дальше не работать. Можно даже по бирже «Главреда» посмотреть на людей, которым я выписал свою черную метку, чтобы им было сложнее работать и со мной, и с другими.

— Как привлечь внимание пользователя, если он впервые попал на сайт?

— Потребление медиа ничем не отличается от похода в супермаркет, а расположение текстов на сайте — от выкладки продуктов. Это целое искусство и вопрос к дизайнерам. Если хотим, чтобы пользователь остался с нами в соцсетях, есть хороший рецепт: предлагаем человеку сделку — ты нам подписку, а мы тебе… И если угадаем, что пользователю важно, — он наш. Здесь основная ошибка у СМИ, когда те кричат: «Подпишись на наши новости». А зачем это мне, вы продукт сформулируйте. Полезное действие ведь никуда не девается. Если понимаем, что будет польза, — остаемся с медиа.

— Дадите советы по подаче материала?

— Когда работал в «Тинькофф-журнале», редактор Катя Мирошкина переводила длинные объяснения Верховного суда с верхосудовного языка на наш. Катя приносит суперпонятный разбор, но он занимает десять страниц. Поэтому в начало мы помещаем желтую плашку с самым важным для 90% читателей. Остальные десять страниц я читал чисто по диагонали, потому что знал, что двухчасовая редактура не даст такого же эффекта, как добавление одной желтой врезки.

— При этом некоторые мелочи могут и оттолкнуть аудиторию. Когда я впервые читала «Пиши, сокращай», то сильно возмущалась одним пунктом — вы советовали заменить «никто не работает по специальности» на «у меня в окружении нет никого, кто…». Разве для читателя наше неэкспертное мнение важно?

— Кстати, я это осознал уже после выхода книги — здесь апелляция к себе действительно не имеет смысла. Если статья посвящена современному состоянию политики/экономики/чего угодно, нам нужен хороший источник. Мы же не сидим где-нибудь на Рубинштейна, выглядывая из окна бара и наблюдая за течением жизни, а на чем-то основываем свое суждение. Раз основываем, то в самом начале статьи скажем: «По данным Росстата…» Но ведь часто материалы пишутся о более абстрактных вещах, к которым статистики нет. И вот тогда пляшут от себя. Это в принципе плохое введение, и вопрос здесь не в том, как заменить источник, а в том, с чего начать. Ответ такой: введение может быть любым, если ты его потом удалишь.

— В медиа часто используют заместительные слова — к примеру, Путина называют не только президентом, но и «главой государства», и «избранным народом честолюбцем». Как к такому подходу относитесь?

— Считается, что повтор одного и того же слова — стилистическая ошибка, нас к этому со школы приучали. Но я придерживаюсь такой позиции: тот, кому посвящен текст, должен в нем именоваться единственным образом. Если по какой-то невероятной причине материал держится на двух-трех — ладно. Но как только мы начинаем ради избегания повторов подбирать новые заместительные слова, создаем проблему для читателя. И вместо комфортного чтения он будет угадывать наши новые слова, результат — сниженная дочитываемость.

— Как быть с редактурой несогласованного текста?

— Зачастую — не трогаем его. Мой любимый пример — интервью [Ксении] Собчак с [бизнесменом Евгением] Чичваркиным «Чичваркин. Эскимос в Бразилии» на «Снобе», которое тот, очевидно, не хотел согласовывать, и Ксения дала подстрочник. Видно, что это просто расшифрованная беседа со всеми матами и другой «мякотью».