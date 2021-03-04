Илью Азара арестовали на 15 суток из‑за прошлогоднего поста в фейсбуке

Судья Тверского суда Ольга Затомская назначила журналисту и муниципальному депутату Илье Азару 15 суток ареста, сообщает «Апология протеста».

Журналиста признали виновным в повторном нарушении правил публичных мероприятий (часть 8 статьи 20.2 КоАП).

Вчера Тверской суд рассмотрел два административных дела Азара по этой статье, по первому его оштрафовали на 150 тысяч рублей. Оба протокола составили из-за прошлогодних постов в фейсбуке: в первом Азар писал об акции против поправок в Конституцию 12 марта 2020 года, во втором — об акции у СИЗО «Лефортово» против преследования журналиста Ивана Сафронов.