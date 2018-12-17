День памяти: журналисты поделились воспоминаниями о погибших коллега;

15 декабря в России отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. К этой дате интернет-проект «Куб Медиа» подготовил цикл видеороликов «Я журналист». В них коллеги говорят о важности профессии для общества и делятся воспоминаниями об погибших журналистах.

• Виталий Игнатенко о российском фоторепортёре Андрее Соловьёве, убитом в 1993 году.

• Аркадий Мамонтов об операторе НТВ Евгении Молчанове и санкт-петербургском тележурналисте Максиме Коржове.

• Михаил Гусман о Викторе Ногине и Геннадии Куринном, которые погибли в 1991 году и долгое время считались пропавшими без вести.

• Ирада Зейналова об операторе Тарасе Процюке, погибшем в 2003 году.

• Александр Коц о фотожурналисте Андрее Стенине, который погиб в августе 2014 года.

• Дмитрий Киселев об Андрее Стенине.

• Андрей Кондрашов о коллегах из ВГТРК — звукорежиссере Антоне Волошине и специальном корреспонденте Игоре Корнелюке, погибших в 2014 году.

• Тина Канделаки о Владиславе Листьеве, убитом в 1995 году.

• Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв о журналисте Анатолии Кляне, погибшем в 2014 году.

• Телеведущий Владимир Соловьёв об Игоре Корнелюке, погибшем в 2014 году.

• Маргарита Симоньян о военном корреспонденте Халеде Аль-Хатыбе, убитом в 2017 году.