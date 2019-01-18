Наталья Лосева: «Такая ситуация в журналистике, как сейчас, случается раз в 15 лет»

И вторая история более выгодна не только потому, что мы получаем некий гарантированный платеж, но и вступаем в более серьезные и долгосрочные отношения с нашей аудиторией.

«Продакт-плейсмент» и нативная реклама очень хорошо должны лечь в иммерсивную журналистику и подкасты. Тем более что многие западные исследования говорят, что человеку вообще все равно, где ему рассказывают о памперсах и горнолыжном курорте — в рекламе или научно-популярном материале.

— Как думаете, роботы все же заменят людей в журналистике на каком-то этапе?

Фатыхов: Наши китайские коллеги, например, сделали визуализацию телеведущего, который с экрана телевизора рассказывает новости. Это рисованная 3D-модель, которая очень похожа на человека. А читает он информацию, собранную опять же роботом.

Даже в плане поиска информации робот всегда будет искать ее лучше, потому что взаимодействует с другим роботом (скажем, тот же Google). Непонятно пока только с творческой составляющей. Хотя опять же, есть машинное обучение, которое делает возможным даже написание стихов роботами.

Поэтому думаю, что спустя время мы к этому придем. Уже сейчас финансовые сводки готовят роботы: например, в терминале «Блумберга» сводки генерируются автоматически.

ОБО ВСЕМ

— Наталья, вы стояли у истоков многих общественно важных проектов (например, «Наша победа. День за днем», «Георгиевская ленточка»), получили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Как вы можете описать свою миссию в журналистике? Зачем вам все это?

Лосева: Миссия моя звучит довольно эгоистично: когда люди начинают заниматься разными социальными проектами — это не сформулированные высокие материи вроде «каждый должен», потому что ты никому ничего не должен, но тебе комфортнее жить в мире, где меньше насилия, тебя меньше раздражают несчастные люди.

Есть два варианта: ты можешь просто закрыть глаза, а можешь проблему решить. Мне ближе второй вариант. И мне кажется, это очень здоровая мотивация. Условно, если у тебя в подъезде облупилась плитка, а у города или поселка нет возможности ее починить, ну купи ты эту плитку и сделай. Может, это не совсем красивая или романтическая позиция, но она очень рациональная. Можешь что-то поправить — поправь, и тебе же будет лучше.

Если больше говорить о профессиональном аспекте, то я искренне считаю, что крупные игроки должны выполнять просветительскую функцию. Это классная философия, и у МИА «Россия сегодня» она хорошо выражена не только в наших проектах, но и в разных конкурсах и мероприятиях.