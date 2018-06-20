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Как создавать материалы для миллениалов и поколения Z

Базовые принципы верстки материала

Появление социальных сетей, мессенджеров и приложений повлияло на то, как пользователи воспринимают информацию. Особенно сильно это отразилось на миллениалах и поколении Z. Они  —  самая большая группа читателей российских медиа. Их доля составляет почти 60%.

Ниже мы рассказываем о базовых принципах верстки материала, которые помогут удержать молодую аудиторию.

 

Короткие абзацы

Среднее время концентрации миллениалов  —  30 секунд. Поколения Z  —  8 секунд. Чтобы текст было легче воспринимать, лучше делить его на небольшие абзацы.

Все это  —  психология восприятия. Мозг устроен таким образом, что, когда пользователь видит перед собой «простыню» текста, воспринимает ее как огромный кусок трудной работы. Это вызывает скуку и рефлекторное желание сбежать.

А вот текст структурированный и разбитый на небольшие кусочки, воспринимается как посильная задачей. Сравните:

 

Визуализация

Чтобы пользователю было проще читать текст, помимо коротких абзацев его нужно проиллюстрировать. Здесь опять играет роль устройство нашего мозга. Первое, что мы замечаем на странице,  —  не важно книги, газеты или онлайн-журнала  —  цветные пятна. Сравните:

Разнообразить верстку могут:

•   Врезки-цитаты

•   Изображения: иллюстрации, фотографии, гифки

•   Инфографика

•   Видео

•   Интерактивный контент: тесты, опросы и т.д.

 

Объем текста

Наши исследования показывают, что в среднем пользователи тратят на чтение лонгридов 1:37 мин. При этом предполагаемое время чтения почти на минуту больше  —  2:28 мин.

Для расчета мы берем количество слов в материале и делим на 184  —  такова средня скорость чтения на русском.

А так выглядит распределение времени чтения длинных материалов (от 300 слов):

Читать гистограмму просто: чем выше столбец, тем чаще встречается это время чтения материалов.

 

Как должен выглядеть текст

Чтобы удерживать внимание, текст должен быть визуально легким  —  составленным из небольших абзацев и структурированным. А верстка должна быть немонотонной.

На самом деле все эти правила работают для любой аудитории, но для миллениалов и поколения Z они критичны. Старшие поколения с детства иначе воспринимали информацию: книги и газетная верстка приучили их к большим текстам без картинок и иллюстраций. Более молодые же с детства привыкли к коротким форматам и видео

Источник: Mediator Media
Заходная иллюстрация: shutterstock.com
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20 июня 2018

Июн 20, 2018

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Как создавать материалы для миллениалов и поколения Z
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