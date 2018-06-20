Как создавать материалы для миллениалов и поколения Z

Появление социальных сетей, мессенджеров и приложений повлияло на то, как пользователи воспринимают информацию. Особенно сильно это отразилось на миллениалах и поколении Z. Они — самая большая группа читателей российских медиа. Их доля составляет почти 60%.

Ниже мы рассказываем о базовых принципах верстки материала, которые помогут удержать молодую аудиторию.

Короткие абзацы

Среднее время концентрации миллениалов — 30 секунд. Поколения Z — 8 секунд. Чтобы текст было легче воспринимать, лучше делить его на небольшие абзацы.

Все это — психология восприятия. Мозг устроен таким образом, что, когда пользователь видит перед собой «простыню» текста, воспринимает ее как огромный кусок трудной работы. Это вызывает скуку и рефлекторное желание сбежать.

А вот текст структурированный и разбитый на небольшие кусочки, воспринимается как посильная задачей. Сравните: