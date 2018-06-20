Как создавать материалы для миллениалов и поколения Z

Базовые принципы верстки материала
Появление социальных сетей, мессенджеров и приложений повлияло на то, как пользователи воспринимают информацию. Особенно сильно это отразилось на миллениалах и поколении Z. Они — самая большая группа читателей российских медиа. Их доля составляет почти 60%.
Ниже мы рассказываем о базовых принципах верстки материала, которые помогут удержать молодую аудиторию.
Короткие абзацы
Среднее время концентрации миллениалов — 30 секунд. Поколения Z — 8 секунд. Чтобы текст было легче воспринимать, лучше делить его на небольшие абзацы.
Все это — психология восприятия. Мозг устроен таким образом, что, когда пользователь видит перед собой «простыню» текста, воспринимает ее как огромный кусок трудной работы. Это вызывает скуку и рефлекторное желание сбежать.
А вот текст структурированный и разбитый на небольшие кусочки, воспринимается как посильная задачей. Сравните:
Визуализация
Чтобы пользователю было проще читать текст, помимо коротких абзацев его нужно проиллюстрировать. Здесь опять играет роль устройство нашего мозга. Первое, что мы замечаем на странице, — не важно книги, газеты или онлайн-журнала — цветные пятна. Сравните:
Разнообразить верстку могут:
• Врезки-цитаты
• Изображения: иллюстрации, фотографии, гифки
• Инфографика
• Видео
• Интерактивный контент: тесты, опросы и т.д.
Объем текста
Наши исследования показывают, что в среднем пользователи тратят на чтение лонгридов 1:37 мин. При этом предполагаемое время чтения почти на минуту больше — 2:28 мин.
Для расчета мы берем количество слов в материале и делим на 184 — такова средня скорость чтения на русском.
А так выглядит распределение времени чтения длинных материалов (от 300 слов):
Читать гистограмму просто: чем выше столбец, тем чаще встречается это время чтения материалов.
Как должен выглядеть текст
Чтобы удерживать внимание, текст должен быть визуально легким — составленным из небольших абзацев и структурированным. А верстка должна быть немонотонной.
На самом деле все эти правила работают для любой аудитории, но для миллениалов и поколения Z они критичны. Старшие поколения с детства иначе воспринимали информацию: книги и газетная верстка приучили их к большим текстам без картинок и иллюстраций. Более молодые же с детства привыкли к коротким форматам и видео
Источник: Mediator Media Заходная иллюстрация: shutterstock.com