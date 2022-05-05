Имущество Google арестовано по иску телеканала НТВ

Арбитражный суд Москвы по иску телеканала НТВ согласился арестовать денежные средства, а также все движимое и недвижимое имущество российского подразделения американской компании Google ООО «Гугл» на общую сумму 500 млн руб., говорится в опубликованном 4 мая решении суда от 29 апреля.

Поводом для судебного разбирательства послужила блокировка канала НТВ на YouTube в 70 странах, включая все страны ЕС, введенная сервисом 2 марта. Аккаунт телеканала занимал пятое место по количеству просмотров в русскоязычном сегменте площадки, а его аудитория составляла почти 17 млн пользователей. Ответчиками по иску НТВ выступали три структуры Google, но только ООО «Гугл» зарегистрировано в РФ. Google Ireland Limited и Google LLC находятся, соответственно, в Ирландии и США.

25 апреля суд отклонил первое требование НТВ арестовать имущество ООО «Гугл», посчитав, что «при наложении ареста на денежные средства ответчика могут быть нарушены права и охраняемые законом интересы как ответчика, так и третьих лиц, поскольку денежные средства и имущество могут использоваться ответчиком при осуществлении хозяйственной деятельности». Кроме того, истец тогда не предоставил данных о наличии средств на расчетных счетах ответчика, а также данных о количестве расчетных счетов и объемах движимого и недвижимого имущества.

Новое слушание по делу назначено на 24 мая.