Как сделать визуальные материалы более доступными

Контент в интернете становится все более визуальным — от забавных коротких видео и популярных мемов до высококачественных фотографий. Что могут сделать журналисты, чтобы их визуальные работы стали доступными для всех?

Часто встречающиеся проблемы

Патрик Гарвин, активист в области веб-доступности, выделил несколько распространенных проблем в новостной журналистике с точки зрения доступности:

1. Если текст ссылки внутри материала не несет смысла сам по себе, его формулировка может запутать пользователей, полагающихся на скринридеры (программы, которые превращают контент интерфейсов в речь или шрифт Брайля — прим.ред.).

2. Ссылки, открывающиеся в новых вкладках или скачивающие PDF-файлы, могут стать неприятным сюрпризом для ничего не подозревающих пользователей.

Включенный в новостную веб-страницу файл в формате PDF может, в зависимости от дизайна и верстки, оказаться трудным для чтения или непонятным.

3. Некоторым читателям может быть сложно различать цвета, использованные в диаграмме.

«Издания начали обращать больше внимания на доступность. Многие редакции начинают ставить доступность в приоритет и изучают способы сделать свои материалы доступными», — объясняет Гарвин. Вот несколько советов, чтобы исправить ситуацию.

Нужно больше учиться

Еще существуют онлайн-издания, на сайтах которых изображения не сопровождаются альтернативным текстом. Речь идет о кратком текстовом описании изображения. Гарвин пояснил, что в медиаиндустрии успех часто зависит от использования инфографики и методов визуализации данных. Но многие интерактивные материалы, публикуемые редакциями, только частично доступны для аудитории, использующей скринридеры или навигацию с помощью клавиатуры.

Гарвин считает, что журналистов нужно учить использовать «вспомогательные технологии», отвечающие за инклюзивность контента. Он добавил, что журналисты должны так же серьезно относиться к ошибкам в доступности публикаций, как и к любым другим. Например, он предложил редакциям понаблюдать за тем, как часто их официальные аккаунты в социальных сетях публикуют изображения без альтернативного текста.

Добавляйте альтернативный текст

Алекса Хайнрих, директор Accessible Social, считает, что в последние годы материалы стали намного более доступными. Однако все еще остаются «пробелы»: «Я часто сталкиваюсь с тем, что репортеры и журналисты делают скриншот фрагмента статьи и делятся им, но при этом не добавляют альтернативный текст. Здесь, безусловно, еще есть к чему стремиться», — говорит Алекса.

Именно это вдохновило ее на создание сайта Accessible Social, на котором пользователи могут во всех подробностях узнать о способах обеспечения доступности в социальных медиа.

Один из лучших за последнее время примеров, по словам Хайнрих — то, как NASA публиковало первые изображения, полученные с космического телескопа James Webb. Публикация «самого глубокого и четкого на сегодняшний день инфракрасного изображения далекой вселенной», как пишет космическое агентство, — работа в первую очередь визуальная. В процессе NASA также старалось сделать изображения доступными для широкой аудитории. «Альтернативный текст к некоторым из изображений очень подробно описывает их содержание. Это впечатляет, потому что в нем рассказывается о просторах космоса, звездах и созвездиях», — отметила она.

Журналистам в ходе работы может понадобиться написать альтернативный текст к подобным историческим изображениям — и не только к ним. С инфографикой, в свою очередь, связан отдельный набор проблем, так как ее функция — передача информации через картинку. На этот случай у Хайнрих есть совет: объясните значение цифр словами.

Дополнительные советы

1. Знайте, кто ваш читатель. Джейми Таннер, новый редактор, ответственный за доступность визуальных материалов в NYT, призвала журналистов потратить какое-то время на знакомство с той частью своей аудитории, которая представлена людьми с ограниченными возможностями здоровья, чтобы понять, как они взаимодействуют с контентом.

«Прочитайте ваши материалы с помощью скринридера или, например, изучите фрагмент визуализации данных, используя навигацию с помощью клавиатуры, — это поможет вам лучше понять читателей и сделать их опыт взаимодействия с вашим контентом более успешным», — сказала она.

2. Следите за теми, кто работает в сфере доступности: «Я призываю всех изучать опыт компаний, специализирующихся на обучении, тестировании и услугах по обеспечению доступности», — рекомендует Гарвин.

Говорите с теми, кто не может получить доступ к контенту без функций, обеспечивающих доступность. «Мои возможности обучить других в этой области ограничены, потому что я зрячая женщина. Мне не нужен альтернативный текст. Только разговаривая с людьми, которые для получения доступа к цифровому контенту действительно зависят от определенных функций, мы сможем сделать наш физический и цифровой мир полностью доступным для всех», — объясняет Хайнрих.