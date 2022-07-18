4 совета по увеличению аудитории от Rolling Stone

По мере усиления борьбы за внимание в Интернете, привлечение и удержание аудитории становится все более сложной задачей для издателей. Для Шарлотты Сиджфферс увеличение аудитории стало профессиональной компетенцией, благодаря ее работе с такими изданиями, как Dazed, Attitude Magazine и, совсем недавно, с запуском Rolling Stone в Великобритании.

Хотя оптимальные стратегии роста зависят от конкретного бренда, Сиджфферс отмечает ряд направлений, которые принесли результаты в различных изданиях, где она работала. Она поделилась некоторыми из своих лучших советов в одном из эпизодов подкаста Media Voices, который вы можете послушать, если знаете английский. В данном тексте мы собрали все самые важные советы.