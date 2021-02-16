Independent Media перезапускает Men's Health в России

Издательский дом Independent Media объявил о перезапуске в России журнала Men’s Health. Компания перезапустит сайт издания и аккаунты в соцсетях, а в будущем создаст профиль в TikTok, на YouTube и выйдет на рынок подкастов.

Печатная версия журнала будет выходить пять раз в год. Главным редактором назначен бывший заместитель главного редактора GQ Антон Иванов, он уже работал в Men’s Health. На момент написания заметки в Independent Media не ответили на вопрос vc.ru об инвестициях в перезапуск.

Управляющим директором проекта станет Маргарита Тырина, ранее занимавшая позицию издателя Men’s Health. Она будет совмещать работу с позицией управляющего директора брендов «Популярная механика» и «Домашний очаг».

Журнал закрыли в России год назад, в декабре 2019-го.