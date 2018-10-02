The Independent предложила читателям новый подписной сервис

Британская The Independent запустила новый подписной сервис для читателей.

Сервис получил название Independent Minds. За него нужно будет заплатить £5,99 в месяц или £53 в год. За эти деньги читатели получат доступ к эксклюзивному контенту без рекламы как на сайте, так и в приложении. И дополнительно у читателей будет возможность общаться с журналистами издания.

Похожую систему у себя внедрила The Telegraph, там тоже часть эксклюзивного контента доступна только подписчикам, но основная часть материалов выкладывается в свободном доступе.

Кстати, платный The Independent Daily Edition, запущенный в марте 2016 года, никуда не денется. А пользователи, оплатившие £149 в год за The Independent Daily Edition, автоматически получат доступ к Independent Minds.