Продвижение услуг через лидеров мнений скоро будет приносить миллиарды

Компании тратят много денег на таргетинг, разработку и продвижение своих товаров или услуг. Инфлюенсеры же продвигают свой образ жизни и развивают отношения со своей аудиторией — и в то же самое время они представляют своей аудитории новые продукты и подробно рассказывают о них.

«Этот способ продвижения подразумевает под собой открытый диалог с аудиторией, — говорит Мендес. — Так что эти инвестиции вполне рентабельны. Более того, работа с инфлюенсерами обойдется рекламодателю гораздо дешевле, чем традиционная реклама».

Выбирайте с умом

Издатели, занимающиеся маркетингом и рекламой, должны понимать, какие затруднения могут возникнуть при работе с лидерами мнений и быть к ним готовы. Вот на что советует обратить внимание Мендес:

• Тайм-менеджмент. Для организации работы с инфлюенсерами, как правило, требуется 2-3 недели + еще 1-2 недели на то, чтобы грамотно выстроить коммуникацию с конкретным блогером.

• Проверка. Убедитесь, что у блогера, с которым вы начинаете работу, есть живые подписчики. Ответьте на вопрос: подходит ли целевая аудитория инфлюенсера тому или иному бренду?

• Построение отношений. Очень важно постоянно поддерживать хорошие отношения с вашими инфлюенсерами

«Прежде всего, необходимо определить тех инфлюенсеров, которые соответствуют аудитории бренда, — поясняет Мендес. — Заранее определите, какие цели стоят перед вами. Как говорится, надо задавать правильные вопросы, чтобы получить правильные ответы. Очень много времени занимает и процесс выстраивания отношения с лидерами мнений. В первую очередь надо грамотно подобрать инфлюенсеров, проанализировать их контент, целевую аудитории. Потратьте время на то, чтобы прочитать комментарии всех подписчиков, узнать, насколько инфлюенсер активно общается со своей аудиторией».

Этот процесс немного напоминает наем внештатных журналистов. Условно говоря, вы не отправите журналиста, который раньше работал со спортивными новостями, в отдел бизнеса. То же правило работает и при взаимодействии с инфлюенсерами.

Если ваш инфлюенсер не соблюдает правила работы или нарушает внутренний дедлайн, то возникает риск провала рекламной компании. Вы можете не получить желаемый результат. «До начала работы с инфлюенсерами я всегда внимательно изучаю их деятельность, — говорит Мендес. — Я изучаю их стиль письма, особенности подачи материала, контент. Если эти пункты отвечают нашим запросам, то мы получим желаемый результат».

Когда микро лучше, чем макро

Самый важный шаг для любой маркетинговой компании — поиск своей целевой аудитории. Аудитория — это один из трех краеугольных камней в маркетинге влияния.

«Вам нужно определить целевую аудиторию бренда, прежде чем вы начнете работать с инфлюенсерами, — подчеркивает Мендес. — Сперва рассмотрите такие показатели аудитории, как возраст, пол, место проживания, интересный для нее контент (красота, путешествия, техника и т.д.). Убедитесь, что аудитория инфлюенсера совпадает с аудиторией бренда. Важно: вы также должны проверить охват аудитории у блогера, уровень вовлеченности».

Она поясняет, что иногда микроинфлюенсеры имеют гораздо более активную аудиторию, чем инфлюенсеры, у которых заоблачное число подписчиков: «Именно такая аудитория может идеально подходить для компании, поскольку она ориентирована именно на ее продукт».

«Размер аудитории микроинфлюенсера может быть менее 10 тыс. пользователей. И это вовсе не значит, что подписчики менее активны или что сам блогер выпускает некачественный контент. Совсем наоборот: иногда такая аудитория гораздо выгоднее, чем аудитория крупного инфлюенсера, у которого более 100 тыс. подписчиков в социальных сетях».

Плюс ко всему, уверена Мендес, контракт с такими инфлюенсерами обойдется гораздо дешевле. И при этом есть высокая вероятность, что работа с ними окажется намного легче и приятнее, поскольку у них нет завышенных требований к рекламодателям. Микроинфлюенсеры, как правило, преследуют конкретные цели, а не работают ради хайпа. Именно это и делает их социальные сети более эффективными для рекламы.

При работе с инфлюенсерами важно проводить исследование их контента за последние пару месяцев. Блогер не должен быть замешан в каком-нибудь скандале или разбирательстве. Нужно убедиться, что он никогда не делал или говорил что-то несоответствующее своему контенту или социальной позиции.

Существует целый ряд способов выявления соответствующих инфлюенсеров и исследования их контента:

• мониторинг социальных сетей при помощи таких инструментов, как Hootsuite, Simply, Mention и т. д.;

• поиск по хэштегам, например, #blogger или #sponsored;

• поиск в Google / «Яндекс» по релевантным ключевым словам, имеющих отношение к конкретному бренду;

• использование маркетинговых платформ Hashtag Paid или Shine PR.

«Я обычно веду поиск по ключевым словам, которые связаны с клиентом или брендом», — говорит Мендес. Она также рекомендует использовать платформы наподобие Hashtag Paid, чтобы получить доступ к большой базе инфлюенсеров. Правда, сервис взимает абонентскую плату.

Пять шагов до успеха

Чтобы построить эффективную маркетинговую кампанию, по убеждению Мендес, необходимо совершить следующие пять шагов:

1. Установите правильные цели для рекламной кампании. В чем должен будет заключаться ваш KPI?

2. Найдите инфлюенсеров, которые отвечают поставленным задачам.

3. Заранее создайте контентную сетку и убедитесь в том, что она будет соответствовать тому контенту, который публикует ваш инфлюенсер. Помните, что контент должен продаваться дважды.

4. Определите каналы коммуникации с аудиторией.

5. Обязательно измеряйте показатель эффективности.

«Для нас самое большое достижение — это наша аудитория», — говорит Мендес. Еще один критерий успеха — это увеличение прямых продаж рекламируемого продукта.

«Одно время Globe Content работала с компанией New Balance, — рассказывает Мендес. — По их запросу мы начали сотрудничество с блогером, матерью троих детей. И мы рассказали историю о том, как многодетная мать поощряет своих детей к занятиям спортом: она находит время не только на детей, но и на себя. В данном случае мы продвигали в качестве продукта кроссовки New Balance».