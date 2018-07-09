Упакуйте мне, пожалуйста

Когда я был маленьким, Советский Союз был еще большим. В том месте, где я жил, набор доступных кондитерских изделий был ограничен. Например, хорошие торты доставались не часто: их не так просто было купить. Самым лучшим казался «Птичье молоко». Он ценился настолько, что у меня была своя технология правильного его поедания. Сначала нужно было съесть такие шоколадные завитушки наверху — это самое ценное. Потом сковырять весь шоколад (он отслаивался пластинками с поверхности торта). Потом отделить и съесть суфле. И только потом сжевать коржи. Смысл ритуала был прост: в какой бы момент ни пришли гипотетические нехорошие люди, чтобы отобрать мой торт, я был бы уверен, что самое вкусное и ценное мне уже досталось.

Опыт общения читателя с изданием — примерно такой же: в какой бы момент ни пришлось человеку прервать чтение, у него должно остаться ощущение, что самое нужное и ценное он получил. Важно не то, чтобы человек прочитал ваше издание от корки до корки (не обольщайтесь, не прочитает), а чтобы в те 5–10 % содержания, с которым он таки ознакомится, попало именно то, что ему покажется и наиболее нужным, и наиболее значимым. Изрядная доля работы дизайнера / редактора, работающего с информационными потоками, в этом — в создании навигационных систем, композиционных решений, визуальных иерархий, которые помогают читателю быстро и максимально плотно «считывать» то, что именно ему наиболее нужно и необходимо в тот промежуток времени, который читатель готов уделить общению с вашим изданием. (Эта работа во многом схожа с работой разработчика интерфейсов: там тоже дизайнер проектирует не столько внешний вид приложения, сколько опыт общения пользователя с продуктом.)

Подобное проектирование содержания идет и на уровне всего номера, и на уровне каждой отдельной истории. В этом смысле каждая значительная история тоже должна быть немножко тортом: подана слоями, которые можно легко отделять и употреблять в предпочтительном для читателя порядке.