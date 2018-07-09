Упакуйте мне, пожалуйста

Как информационные пакеты помогают лучше рассказывать истории
Когда я был маленьким, Советский Союз был еще большим. В том месте, где я жил, набор доступных кондитерских изделий был ограничен. Например, хорошие торты доставались не часто: их не так просто было купить. Самым лучшим казался «Птичье молоко». Он ценился настолько, что у меня была своя технология правильного его поедания. Сначала нужно было съесть такие шоколадные завитушки наверху — это самое ценное. Потом сковырять весь шоколад (он отслаивался пластинками с поверхности торта). Потом отделить и съесть суфле. И только потом сжевать коржи. Смысл ритуала был прост: в какой бы момент ни пришли гипотетические нехорошие люди, чтобы отобрать мой торт, я был бы уверен, что самое вкусное и ценное мне уже досталось.
Опыт общения читателя с изданием — примерно такой же: в какой бы момент ни пришлось человеку прервать чтение, у него должно остаться ощущение, что самое нужное и ценное он получил. Важно не то, чтобы человек прочитал ваше издание от корки до корки (не обольщайтесь, не прочитает), а чтобы в те 5–10 % содержания, с которым он таки ознакомится, попало именно то, что ему покажется и наиболее нужным, и наиболее значимым. Изрядная доля работы дизайнера / редактора, работающего с информационными потоками, в этом — в создании навигационных систем, композиционных решений, визуальных иерархий, которые помогают читателю быстро и максимально плотно «считывать» то, что именно ему наиболее нужно и необходимо в тот промежуток времени, который читатель готов уделить общению с вашим изданием. (Эта работа во многом схожа с работой разработчика интерфейсов: там тоже дизайнер проектирует не столько внешний вид приложения, сколько опыт общения пользователя с продуктом.)
Подобное проектирование содержания идет и на уровне всего номера, и на уровне каждой отдельной истории. В этом смысле каждая значительная история тоже должна быть немножко тортом: подана слоями, которые можно легко отделять и употреблять в предпочтительном для читателя порядке.
Когда добросовестный журналист работает с большой историей, где несколько героев, агентов влияния и объектов воздействия, где есть более или менее существенный для понимания контекст, предыстория и возможность разветвленных последствий, он как щепетильный репортер, конечно, попытается весь этот необходимый космос упихнуть в свой идеальный текст, попытается организовать его наподобие маленькой самодостаточной вселенной — со всеми жилыми корпусами, санитарными модулями, техническими службами и системой разведения карасей в ливневых коллекторах. Попытается и сделает ошибку. Потому что такой текст неизбежно будет и длинен, и густ деталями. Помимо работы по сбору информации, уже проделанной, добавится гигантская работа по связыванию нелинейных и непоследовательно возникавших, развивающихся линий, эпизодов, сюжетных разветвлений в линейный и связанный текст. Это творческое насилие над структурой самой собранной информации отнимает много усилий. В результате мы имеем значительный по объему текст, крайне неразнообразное оформление (у дизайнера просто нет достаточного количества элементов, с которым можно работать), серьезные временные затраты и читателя, который прочитает в массе своей заголовок и два-три абзаца. То есть все эти усилия будут по большому счету напрасными.
ТЕКСТОГРАФИЧЕСКИЙ БЛОК — сравнительно короткий текст, который не является самостоятельным материалом и может быть функционален (а иногда и вообще понятен) только в связке с материалом, который сопровождает, идет в теле этого материала или непосредственно примыкает к нему, имеет четкие визуальные границы, специальным образом написан и отредактирован так, чтобы напоминать по звучанию конспект, всегда специальным образом оформлен (буллиты, частые абзацы, подзаголовки, использование курсива, жирности и других шрифтовых выделений), обычно имеет самостоятельный заголовок.
ЧТОБЫ РЕШИТЬ ОПИСАННУЮ ВЫШЕ ПРОБЛЕМУ, ИСТОРИЮ, НАДО:
• А) «Расслоить», разделить на главный сюжет, сюжеты второстепенные, контекст и свидетельства;
• Б) Выбрать формат высказывания для каждого из этих смысловых слоев (например, текст, текстографика, фотография, карта, инфографика).
Когда потом с помощью разделительно-выделительных средств и простых композиционных приемов вы объедините все это в иерархически выстроенную систему, у вас и получится то, что я называю информационным пакетом.
ЕДИНЫЙ ФОКУС Все материалы, публикуемые в рамках пакета, относятся к одной и той же истории. В общем случае есть центральный материал, вокруг которого и строится пакет. Этот материал — отражение фокуса всей большой истории. Он отвечает на вопрос, почему мы вообще решили об этом писать и зачем людям нужно читать то, что мы им тут наваяли. Остальные элементы должны работать на этот главный фокус.
РАЗНООБРАЗИЕ ЭЛЕМЕНТОВ «Информационные слои» должны передаваться не только через тексты, но и через другие формы (см. «Форматы элементов»). Разнообразие этих вариантов подачи, равно как и разнообразие размеров отдельных элементов, дает возможность дизайнеру выстроить смысловую иерархию внутри информационного пакета.
ИЕРАРХИЯ Пакет должен быть выстроен так, чтобы было ясно, какой слой важнее со смысловой точки зрения, а какой только поддерживает основное сообщение контекстуально. Визуально второстепенные элементы не должны доминировать над основными, равно как и обилие второстепенных элементов не должно засорять иерархию и мешать навигации. Это достигается за счет заголовков, взаимного расположения, взаимных пропорций, использования фотографий, разделительно-выделительных элементов и приемов.
* Точка входа – любой элемент оформления, за который цепляется глаз и после которого человек начинает чтение соответствующей части истории. Чем больше точек входа, тем больше шансов, что глаз за что-нибудь да зацепится.
ОБИЛИЕ ТОЧЕК ВХОДА* Правильно сделанный информационный пакет по природе своей дает читателю возможность «войти в материал» разными путями. Глаз может зацепиться за заголовок, за фото, за инфографику, за текстографику. Благодаря этому у каждого читателя может быть свой сценарий взаимодействия с материалом, свой выбор слоев, которые он захочет «считать», и свой порядок этого считывания.
КОМАНДНАЯ РАБОТА Создание эффективного и эффектного информационного пакета предполагает командную работу. Элементы пакета никогда не будут работать вместе, если не будут вместе работать те люди, которые их создают. Производство информационного пакета всегда должно координироваться редактором-администратором, который должен обеспечить запараллеливание рабочих процессов.
Устройство информационного пакета
1. ФОТО С ПОДПИСЬЮ Мгновенно показывает, что изменилось (знак ограничения) и какого типа дорог изменение коснулось. В подписи есть подробности.
2. ОСНОВНОЙ ТЕКСТ Рассказывает о самой сути происходящего: устанавливается ограничение скорости на автострадах, что и прямо сообщается в заголовке. Заголовочный комплекс имеет сложную структуру. Есть заголовок с надзаголовком, общий для всего пакета (расположен на фотографии). И есть заголовок главного текста, который расположен непосредственно над этим текстом.
3. ТЕКСТОГРАФИКА (То, что врезано в текст.) Цифры, важные для понимания контекста и перечисленные по пунктам следствия нововведения.
4. ИНФОГРАФИКА Карта с нанесенными радарами и участками автострад, где движение теперь должно замедлиться.
5. ПОДВЕРСТКИ (SIDEBARS) (Расположены справа в колонке.) Верхняя рассказывает об объеме собираемых штрафов. Нижняя — прямые вопросы официальному лицу по поводу нововведения.
СОЗДАННЫЕ ТОЧКИ ВХОДА
• Фотография и подпись под ней
• Инфографика
• Заголовки
• Текстографические блоки
• Буквицы
• Выделения внутри заголовков и других элементов
• Рубрикатор (Transito)