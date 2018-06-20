Эксперты отрасли обсудили новые тренды в ифографике

Встреча ведущих представителей индустрии визуализации данных «Инфографика в ТАСС» в формате show & tell прошла 15 июня в главном офисе ТАСС . Эксперты отрасли в неформальной обстановке обсудили современные тренды в индустрии визуализации данных в России и мире и рассказали об особенностях работы по созданию инфографических материалов.

Участники мероприятия представили успешные проекты в области визуализации данных, информационного дизайна, а также использования современных мультимедийных возможностей для представления информации.

Запись встречи доступна по ссылке.

Руководитель студии инфографики ТАСС Алексей Новичков показал наиболее заметные проекты агентства, которые в 2017 и 2018 годах были отмечены рядом престижных международных премий.

Эксперты в области инфографики Михаил Симаков и Александр Богачев поделились опытом создания масштабного проекта для павильона «Космос» ВДНХ. Дата-журналист Андрей Дорожный рассказал о принципах работы над инфографикой в сжатые сроки, а редактор-аналитик Елена Абашева представила исследование отрасли — «Портрет инфографера». Директор и основатель компании «Меркатор» Андрей Скворцов выступил с докладом «Метафоры в инфографике».

Встреча стала первым в серии профессиональных мероприятий в ТАСС, посвященных широкому кругу тем, от информационного дизайна до юридических вопросов работы СМИ. ТАСС планирует создать на своей платформе экспертный пул для регулярного обмена компетенциями и кейсами по востребованным для рынка медиатемам.

Фото: Илья Новиков / ТАСС