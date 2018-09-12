В Москве стартует конкурс окружных и районных СМИ

24 сентября стартует ежегодный городской конкурс окружных и районных СМИ «Информируем из первых рук». Рассматривать поступившие заявки будет комиссия, в которую войдут профессиональные журналисты и представители государственных органов. Эксперты проанализируют качество вышедших за год материалов с учетом профиля изданий.

В этом году конкурс пройдет в номинациях «Лучшая окружная газета», «Лучший интернет-ресурс окружной газеты», «Лучшая интернет-газета района», «Лучшая фоторабота о жизни города», «Лучшая авторская публикация о жизни города» и «Лучший видеоматериал о жизни города».

Заявки будут приниматься с 24 сентября до 15 октября по адресу: Тверская улица, дом 20, строение 3, офис 29.

Победители конкурса будут награждены в декабре в рамках XVIII городского форума печати. Они получат денежные поощрения.

Форма заявки, условия проведения конкурса и размер денежных поощрений — тут.

Иллюстрация: shutterstock.com