Информационное агентство REGNUM получит от России 37 тысяч евро по решению Европейского суда

Вчера Европейский суд по правам человека опубликовал решение, по которому Россия должна выплатить информационному агентству REGNUM 26 996 евро в качестве компенсации материального вреда и еще 10 тысяч евро за моральный вред.

REGNUM обратилось в ЕСПЧ после того, как в 2007 году проиграло все суды Раменскому молочному комбинату в России.

Конфликт разгорелся из-за трех материалов, которые агентство опубликовало у себя на сайте еще в 2005 году. В них рассказывалось об отравлении женщины соком Раменского комбината, в котором была обнаружена ртуть. При написании материалов журналист использовал информацию, полученную от Роспотребнадзора, МЧС и правоохранительных органов.

Однако, несмотря на это, российский арбитражный суд полностью удовлетворил требования производителя сока и обязал REGNUM признать опубликованную информацию недостоверной, удалить ее с сайта, а также выплатить комбинату в качестве компенсации 1 миллион рублей.

Информационное агентство с этим не согласилось и с помощью Центра защиты прав СМИ подало жалобу в Европейский суд по правам человека.

«Европейский суд представил очень подробный анализ трех публикаций и указал на то, что российскими судами не был принят во внимание тот факт, что информация была получена журналистом из официальных источников. А в этом случае по российскому законодательству журналисты освобождаются от ответственности», — прокомментировала решение ЕСПЧ директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.

«Фактически Европейский суд обязал Россию вернуть из бюджета тот миллион рублей, который REGNUM выплатил по иску. Теперь государство будет за счет бюджета компенсировать редакции понесенные убытки. А в идеале было бы правильно, чтобы судьи на национальном уровне не допускали бы подобных ошибок при применении Закона РФ «О СМИ» и Европейской конвенции», — сказала Галина Арапова.

В своем решении ЕСПЧ подчеркнул также, что Россия в этом деле нарушила право СМИ на свободу выражения мнения.

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