Информационное агентство «Росбалт» обратилось в Twitter и просит снять маркировку

«В администрацию Twitter направлено письмо с просьбой снять пометку, поскольку она не соответствует действительности: агентство является частным и никак не связано с какими бы то ни было госструктурами», - сообщают на сайте издания.

В четверг, 6 августа, Twitter сообщил, что начал маркировать аккаунты правительственных органов и изданий особыми пометками «Правительственный аккаунт» и «Государственное издание» с указанием соответствующей страны.

Полный список госСМИ «по версии Twitter» не опубликован, однако, среди российских СМИ отметки получили, например, RT (Russia Today), его главред Маргарита Симоньян, российское агентство Sputnik, ТАСС, «Вести», РИА Новости. Из госорганов «отметились» МИД РФ, Кремль, Госдума, Совет Федерации, ряд посольств.

В пресс-релизе Twitter отмечается, что на первом этапе маркировка коснется пяти стран – членов совбеза ООН являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН – России, Великобритании, Китая, США и Франции. Также сообщается, что финансируемые правительством СМИ с независимой редакторской политикой маркироваться не будут.