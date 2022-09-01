Информационному агентству России ТАСС исполнилось 118 лет

Информационное агентство России ТАСС в четверг отмечает 118-летие.

Основные события этого года для агентства — открытие корпункта на Международной космической станции, обновление флагманского сайта и получение более 100 различных наград.

На сегодняшний день ТАСС является единственным СМИ в мире, у которого есть представительство на МКС. Более 300 материалов из космоса дошли до своей аудитории. Сейчас на МКС работает специальный корреспондент агентства – космонавт Олег Артемьев, он регулярно присылает новости, фото и видео с околоземной орбиты.

Кроме того, за прошедшие восемь месяцев ТАСС получил больше 100 различных наград. Агентство входит в десятку самых привлекательных работодателей России среди компаний с численностью персонала от 1 тыс. до 5 тыс. человек по версии платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

В июне ТАСС запустил обновленную версию главного сайта tass.ru. Аудитория сайта за восемь месяцев 2022 года составила 140 млн пользователей, а количество уникальных посетителей в месяц превышает 30 млн.

Фотография: Олег Артемьев/Роскосмос/ТАСС