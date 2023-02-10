Информационные агентства ТАСС и IRNA договорились об обмене делегациями

Информационное агентство России ТАСС и информационное агентство Исламской Республики Иран (IRNA) договорились об обмене делегациями.

В Тегеране прошло четвертое заседание Российско-иранского комитета по сотрудничеству в медиасфере. На встрече обсуждалось отраслевое сотрудничество, совместное создание телефильмов и сериалов, организация курсов для повышения профессиональной подготовки журналистов.

Замглавы Минцифры РФ Бэлла Черкесова также встретилась с министром культуры и исламской ориентации Ирана Мехди Исмаили. На встрече был подписан меморандум о сотрудничестве в области массовых коммуникаций между Минцифры России и Министерством культуры и исламской ориентации Ирана.