Информагентство Regnum объявило о приостановке работы

Информационное агентство REGNUM объявило о приостановлении своего вещания на территории России. Соответствующая информация появилась в социальных сетях издания. Причина — смена собственником руководства компании.

«Уважаемые читатели! Собственник управляющей компании ИА REGNUM без объяснения причин и целей поменял руководство в компании, управляющей агентством. Это сделало невозможным дальнейшее продолжение работы ИА REGNUM в прежнем формате», — говорится в обращении главного редактора, Модест Колеров.

В сообщении подчеркивается, что работа агентства приостанавливается «вплоть до прояснения ситуации».

Regnum основан 22 июля 2002 года издателем Борисом Соркиным и экс-чиновником Модестом Колеровым. Для агентства характерно освещение событий с позиций сторонников военной операции на Украине — так, вместо слова «Украина» оно использовало фразу «бывшая УССР».