Что нужно знать журналистам об информационной безопасности

ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

О понятии «информационная безопасность» (часто говорят просто «ИБ») можно написать сотни страниц. Самое важное, что нужно запомнить по части теории: информация в безопасности только тогда, когда она специальным образом защищена. То есть информационная безопасность — это состояние защищенности информации, для которого принимают определенные меры.

Не стоит путать информационную безопасность и кибербезопасность, поскольку компьютеры — лишь одна из составляющих информационных систем. Поэтому в более широкое понятие включается еще и поддерживающая инфраструктура. Это все сопутствующие системы, которые позволяют компьютерам и сетям работать без сбоев и в безопасности, в нужных режимах температуры и влажности.

То есть это исправные электро-, тепло-, водосети, системы кондиционирования, охранные системы и надежные строения, а также обслуживающий персонал. Мы редко об этом задумываемся, но для сохранности информации важно, чтобы в редакции были исправны трубы, розетки, окна, замки, соблюдались пожарные требования и не ходили случайные люди. Если редакция виртуальная — то роль инфраструктуры выполняют общие диски и «облака», аккаунты редакции, админка сайта и прочее.

Защищенной можно считать только ту информацию, в которой обеспечены три элемента:

• КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ — когда доступ к информации есть только у тех, кто имеет на это право.

• ЦЕЛОСТНОСТЬ — когда информацию не могут изменить третьи лица (опять же, могут менять только конфиденты).

• ДОСТУПНОСТЬ — когда имеющие право доступа люди могут без препятствий получить к информации доступ.

В реальности пароль или ключ от сейфа могут украсть (нарушена конфиденциальность), документ могут исказить, подменить или уничтожить (нарушение целостности), пароль или ключ можно потерять (нарушена доступность). Понятно, могут быть и комбинированные ситуации, когда последовательно или одновременно нарушаются несколько или все три состояния защищенности информации. Но всегда, даже если один элемент нарушен, речь идет об утрате статуса защищенности информации.

ИБ + ЖУРНАЛИСТИКА

Информационная безопасность может рассматриваться в разных аспектах. По масштабам и уровням: международный, национальный, общественный, групповой, организационный, индивидуальный. Мы фокусируемся на уровне индивидуальном и отчасти организационном, с точки зрения редакции и издания как организации.

Еще есть, как минимум, три измерения для анализа ИБ: технический (устройства и программы, хард и софт), правовой (законы, правила) и гуманитарный (как люди взаимодействуют с людьми). Не будучи профессионалами в области IT и юриспруденции, мы смотрим в большей степени через гуманитарное измерение.