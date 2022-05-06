Кристина Муравьева: «Больше не актуальны рекламные статьи, внимание стоит перенаправить на редакционные форматы и интеграции»

На конец апреля 2022 года более 750 зарубежных компаний прекратили свою деятельность на территории России, подсчитала Йельская школа менеджмента. Перед оставшимся в России бизнесом встает вопрос — стоит ли продолжать инвестиции в рекламу. При этом содержать большой штат экспертов по маркетингу становится все сложнее. И возникает потребность в «универсальном солдате», который сможет построить стратегию компании по всем коммуникационным направлениям.

ЖУРНАЛИСТ вместе с Кристиной Муравьевой, информационным технологом, экспертом в области антикризисных коммуникаций и репутационного менеджмента, попытался разобраться, какие тенденции PR наметились на фоне геополитической ситуации, какие бренды в условиях кризиса строят успешную коммуникацию и что предпринять пиарщику, чтобы оставаться актуальным в постоянно меняющемся мире.

— Сначала расскажу о своей специализации. Информационный технолог — профессия редкая для России, но очень востребованная в Европе. Это специалист, в компетенцию которого входит коммуникация на всех уровнях — от рекламы и GR (коммуникация с государственной властью) до маркетинга и IR (выстраивание комплексной системы финансового брендинга).

Сейчас мы находимся в той точке, когда коммерческий рынок неотъемлемо зависит от геополитической обстановки. Это называется «ситуация крайней неопределенности», в которой как раз и должны работать информационные технологи. Их задача – быстро перестраивать общую карту коммуникации таким образом, чтобы постоянно попадать в контекст событий.

Тенденции в PR, на которые стоит обратить внимание коллегам

Прямая реклама перестала работать. Больше не актуальны рекламные статьи, внимание стоит перенаправить на редакционные форматы и интеграции. Успешна нативная реклама, например, в лонгридах. При этом требуется больше экспертизы. Если раньше можно было просто написать красивый рекламный текстик, то сейчас ценятся реальные специалисты. Нужно, чтобы эксперты той отрасли, в которой работает компания, рассказывали о своем бренде. Скорее всего, мы снова вернемся к коллаборациям со СМИ. В нынешних условиях люди усиленно ищут объективную информацию и обращаются к авторитетным источникам, зарекомендовавшим себя на рынке. Например, РБК, «Эксперт» и т.д.

Изменился подход к коммуникации. Раньше они четко делились на внешние и внутренние, и за каждое направление отвечал отдельный человек. Теперь должен осуществляться мониторинг коммуникации в целом: и того, что происходит на рынке, и подвижек в состоянии коллектива. Политическая и коммерческая повестки стали неразделимы, и при этом любая малость может быть использована против компании. Утром сотрудник написал пост в «сети с фиолетовой иконкой», а уже вечером это попало в мировые СМИ, потому что геополитически попало в точку. Нужно делать акцент на работу с коллективом — спрашивать, что они думают о своем продукте, насколько они лояльны к бренду.

Нас ждет перераспределение бюджетов. Компании не хотят тратить деньги отдельно на PR, GR, маркетинг. Им нужен комплексный продукт, который не повлечет дополнительных временных и финансовых затрат. Для этого нужны междисциплинарные эксперты, которые понимают и как подготовить встречу с генеральным директором, и как его правильно и красиво сфотографировать, и как потом это выложить в социальных сетях. Нужен человек, который видит всю картину, а не отдельные штрихи.