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Сергей Мешавкин
эксперт медиагруппы «Феномен»
Теги:
пресса
регионы
Эстетические амбиции не должны мешать информативности газеты
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№
6
от
25 июня 2019
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Июн 25, 2019
Дизайн
Клуб
Школа газетного дизайна: как сделать первую полосу информативной
Эстетические амбиции не должны мешать информативности газеты
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