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Эстетические амбиции не должны мешать информативности газеты 

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от
25 июня 2019

Июн 25, 2019

Дизайн

Клуб
Школа газетного дизайна: как сделать первую полосу информативной
Эстетические амбиции не должны мешать информативности газеты 

Рынок

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