Информподдержкой нацпроектов займется новая структура при правительстве

В правительстве поддержали создание специальной автономной некоммерческой организации, которая займется информационным сопровождением национальных проектов. Структуру возглавит София Малявина.

В правительстве одобрили создание новой структуры в форме автономной некоммерческой организации (АНО) для информационного сопровождения реализуемых национальных проектов, рассказали три источника РБК в правительстве. По словам двух из них, соответствующее решение было принято в понедельник, 7 октября, на совещании у вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константина Чуйченко. Название новой АНО — «Национальные приоритеты», говорят оба источника. Ее возглавит София Малявина, сейчас занимающая пост помощника вице-премьера и куратора социального блока правительства Татьяны Голиковой.

«В качестве возможного примера будет учитываться опыт аналитического центра при правительстве и АНО «Россия — страна возможностей», — говорит один из источников РБК. По его словам, «Национальные приоритеты» могут начать работу в январе 2020 года, в их пользу будет перераспределена часть средств, выделяемых министерствам и ведомствам на информационное сопровождение нацпроектов.