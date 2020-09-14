5 цифровых экспериментов региональной редакции «Информ Полис» из Улан-Удэ

Создав такое пространство, мы стали совладельцами еще одного стартапа. В наш коворкинг заехала команда программистов, которая работала над платформой для быстрого запуска интернет-магазина. Пользователь платформы может за 10 дней запустить веб-магазин, Instagram-магазин, мобильное приложение. Получив в распоряжение такой продукт, мы безболезненно прошли период пандемии коронавируса, ведь спрос на подобные решения резко подскочил по всей стране.

ИНТЕГРИРОВАЛИ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ И ДИДЖИТАЛ-АГЕНТСТВО

Теперь, когда у нас появился большой общий офис, мы стали смешивать команды и компетенции сотрудников из разных наших компаний. Мы запустили процесс по превращению обычных менеджеров в проджект-менеджеров, маркетологов. Журналисты плавно стали обрастать навыками SMM-щиков, продюсеров, диджитал-коммуникаторов.

Старая и новая школы дополнили друг друга, с болью и скрежетом пошли новые продукты, внедрялись новые методы работы. Мы избавились от «аськи» и локальной сети, олдскульные журналисты освоили облачные сервисы, Google-документы, систему постановки и отслеживания задач Trello, систему контент-менеджмента Битрикс24. Все это, кстати, сильно помогло нам безболезненно уйти на удаленку в период карантина.

СТАЛИ ПРОДАВАТЬ КОНТЕНТ В ПОКАЗАХ

Мы перестали продавать прямые размещения на наших площадках. Вместо этого предлагаем рекламодателю сделать материал, переупаковать его под разные площадки и обеспечить объем показов. Для этого мы сделали на сайте возможность отображать конкретный материал пользователям до достижения нужного количества прочтений или показов.

Также мы стали оптом выкупать трафик у пабликов, Telegram-каналов и блогеров. Соцсети для нас теперь такой же поставщик услуг, как типография, производитель бумаги или «Почта России».

Дело в том, что показатели тиража и посещаемости сайта перестали быть аргументом в продажах — рекламодателей интересуют не общие цифры, а то, как «зайдет» их конкретный текст или ролик. Теперь мы производим материал и разгоняем его по всем каналам до нужного показателя — через сайт, Instagram, Telegram и т.д.

Это позволило нам продавать контент гораздо дороже. Теперь мы можем разместить статью на сайте и держать до 100000 показов, переупаковать статью в видео и разместить в новостных сообществах до 300 000 показов, переупаковать материал в отзывы читателей-блогеров, разместить в сториз у блогеров до 100000 показов. Гарантии таких больших показателей дали нам возможность повысить цены. В этом эксперименте мы нашли способ стать привлекательнее для рынка, повысить чек и усилить присутствие нашего бренда в соцсетях.

СТАЛИ БЛИЖЕ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ

Пользователи — это лучшие поставщики контента. Никогда редакция из 20 даже самых топовых журналистов не сможет сделать столько интересного контента, как сотни тысяч обычных людей.

Но как наладить поток пользовательского контента, да еще сделать так, чтобы он становился эксклюзивно вашим? Мы запустили экспериментальный проект «Мой Район» на базе чат-бота в мессенджерах. Продвигали и позиционировали его так, чтобы подписчики бота отправляли нам жалобы, темы для материалов, становились нашими источниками, комментаторами, репортерами и фотографами.

С помощью бота мы сегментировали пользователей по микрорайонам, а редактор проекта выдавал по 3—5 злободневных материала про город в течение дня. По итогам эксперимента мы получили такие данные.

10 000 подписчиков за месяц, 10 руб. — стоимость одного подписчика, 70% пользователей открывают рассылки каждый день, 10% подписчиков отправляли нам контент.