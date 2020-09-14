5 цифровых экспериментов региональной редакции «Информ Полис» из Улан-Удэ

В медиагруппу «Информ Полис» входят ИД «Информ Полис» (газета, сайт, тематические паблики), типография «Новапринт» и диджиталагентство Yello. О том, как медиагруппа ищет новые точки роста, рассказывает ее директор Чингис Дагаев
В 2018 году нам стало очевидно — окружающая среда настолько стремительно меняется, что мы уже не успеваем за ней. Нам нужны кардинальные перемены, необходимо перестраивать работу, много экспериментировать с технологиями и продуктами, инвестировать в знания, опыт и кадры.
Вот пять экспериментов, которые мы провели за это время.
СОЗДАЛИ НОВУЮ РАБОЧУЮ СРЕДУ
Первым делом мы занялись собственным рабочим пространством. Мы покинули совковые кабинеты и стали искать новую зону для работы и творчества. Арендовали чердак в торговом центре, там построили новый офис в формате «опенспейс». Спланировали пространство так, чтобы нам было комфортно работать, взаимодействовать, проводить обучение.
Мы хотели, чтобы к нам приходили талантливые, молодые, продвинутые люди. Поэтому только рабочими столами не ограничились. Сделали кухню, зоны для отдыха, душ, спортивные зоны, коворкинг для айтишников, дизайнеров, SMM-щиков.
Создав такое пространство, мы стали совладельцами еще одного стартапа. В наш коворкинг заехала команда программистов, которая работала над платформой для быстрого запуска интернет-магазина. Пользователь платформы может за 10 дней запустить веб-магазин, Instagram-магазин, мобильное приложение. Получив в распоряжение такой продукт, мы безболезненно прошли период пандемии коронавируса, ведь спрос на подобные решения резко подскочил по всей стране.
ИНТЕГРИРОВАЛИ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ И ДИДЖИТАЛ-АГЕНТСТВО
Теперь, когда у нас появился большой общий офис, мы стали смешивать команды и компетенции сотрудников из разных наших компаний. Мы запустили процесс по превращению обычных менеджеров в проджект-менеджеров, маркетологов. Журналисты плавно стали обрастать навыками SMM-щиков, продюсеров, диджитал-коммуникаторов.
Старая и новая школы дополнили друг друга, с болью и скрежетом пошли новые продукты, внедрялись новые методы работы. Мы избавились от «аськи» и локальной сети, олдскульные журналисты освоили облачные сервисы, Google-документы, систему постановки и отслеживания задач Trello, систему контент-менеджмента Битрикс24. Все это, кстати, сильно помогло нам безболезненно уйти на удаленку в период карантина.
СТАЛИ ПРОДАВАТЬ КОНТЕНТ В ПОКАЗАХ
Мы перестали продавать прямые размещения на наших площадках. Вместо этого предлагаем рекламодателю сделать материал, переупаковать его под разные площадки и обеспечить объем показов. Для этого мы сделали на сайте возможность отображать конкретный материал пользователям до достижения нужного количества прочтений или показов.
Также мы стали оптом выкупать трафик у пабликов, Telegram-каналов и блогеров. Соцсети для нас теперь такой же поставщик услуг, как типография, производитель бумаги или «Почта России».
Дело в том, что показатели тиража и посещаемости сайта перестали быть аргументом в продажах — рекламодателей интересуют не общие цифры, а то, как «зайдет» их конкретный текст или ролик. Теперь мы производим материал и разгоняем его по всем каналам до нужного показателя — через сайт, Instagram, Telegram и т.д.
Это позволило нам продавать контент гораздо дороже. Теперь мы можем разместить статью на сайте и держать до 100000 показов, переупаковать статью в видео и разместить в новостных сообществах до 300 000 показов, переупаковать материал в отзывы читателей-блогеров, разместить в сториз у блогеров до 100000 показов. Гарантии таких больших показателей дали нам возможность повысить цены. В этом эксперименте мы нашли способ стать привлекательнее для рынка, повысить чек и усилить присутствие нашего бренда в соцсетях.
СТАЛИ БЛИЖЕ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Пользователи — это лучшие поставщики контента. Никогда редакция из 20 даже самых топовых журналистов не сможет сделать столько интересного контента, как сотни тысяч обычных людей.
Но как наладить поток пользовательского контента, да еще сделать так, чтобы он становился эксклюзивно вашим? Мы запустили экспериментальный проект «Мой Район» на базе чат-бота в мессенджерах. Продвигали и позиционировали его так, чтобы подписчики бота отправляли нам жалобы, темы для материалов, становились нашими источниками, комментаторами, репортерами и фотографами.
С помощью бота мы сегментировали пользователей по микрорайонам, а редактор проекта выдавал по 3—5 злободневных материала про город в течение дня. По итогам эксперимента мы получили такие данные.
10 000 подписчиков за месяц, 10 руб. — стоимость одного подписчика, 70% пользователей открывают рассылки каждый день, 10% подписчиков отправляли нам контент.
Преимущество чат-бота в том, что вы одновременно управляете тысячами индивидуальных диалогов с пользователями, вы можете переписываться с каждым пользователем индивидуально, если возникнет такая необходимость. При этом можете делать и массовые рассылки — тогда бот выполняет роль того же Telegram-канала или паблика в Viber. Мощнейший инструмент — заключили мы, и испуганная мэрия города с нами согласилась.
СТАЛИ ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ АВТОРОВ
Эти и многие другие эксперименты привели нас к иному пониманию своего продукта и стратегии. Сейчас мы видим себя в первую очередь платформой для авторов. Мы начинаем эксперимент, в котором попробуем предоставить обычным пользователям всю необходимую инфраструктуру для создания контента. Это будет большой и сложный эксперимент, и вот что мы планируем сделать, используя накопленный опыт:
1. ПОЛНЫЙ ПЕРЕХОД НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ВИДЕО И СТОРИЗ. Все мы прекрасно понимаем смену привычек в потреблении контента — меньше текста, больше видео, короткий формат, потребление со смартфона. Что делать? Снабдить редакцию айфонами, айпэдами и прочей техникой для создания такого контента. Одновременно с этим переделываем сайт, теперь привычные статьи доступны в том числе в формате слайдов, сториз, коротких видео.
2. ПРОДАКШН ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ — создаем универсальную видеостудию для журналистов, блогеров, пользователей. Мы планируем продвигать DIY (сделай сам) формат и за пределами нашей редакции. Хотите делать контент — пожалуйста! Приходите в нашу студию, экспериментируйте — мы вам поможем с копирайтом, съемками, монтажом и т. д. Также большинство пользователей отправляют контент через мессенджеры и соцсети, для этого сейчас пробуем запустить видеоредакцию, чтобы редактировать и переупаковывать пользовательский контент.
3. ДИСТРИБУЦИЯ С УПОРОМ НА МЕССЕНДЖЕРЫ — наш сайт, сообщества в соцсетях, TikTok, YouTubе, блогеры — все это одинаково важные площадки, каналы дистрибуции контента, но самым перспективным каналом в будущем мы видим мессенджеры. Кроссплатформенный подход, посевы и таргетированная реклама, все инструменты продвижения, все источники трафика мы планируем свести к нашему боту в мессенджерах. Во-первых, это позволит в дальнейшем максимально быстро и гарантированно распространять наш контент с помощью уведомлений в мессенджерах, не опасаясь перемен в алгоритмах соцсетей или агрегаторов. Во-вторых, именно мессенджеры позволят нам заполучить в партнеры десятки тысяч авторов среди пользователей. В этой модели мы видим себя платформой, которая аккумулирует удобно оформленный контент для пользователей мобильников. Наши авторы — блогеры, журналисты, политики, бренды. Мы же помогаем им произвести контент и донести его до нужной аудитории по любому каналу коммуникации.
Медиагруппа «ИНФОРМ ПОЛИС» — одна из крупнейших медиакомпаний Бурятии. Состоит из:
• одноименный издательский дом;
• типография «Новапринт»;
• диджитал-агентство Yello;
• конструктор сайтов и приложений доставки Zenky Офис находится в Улан-Удэ Сайт: infpol.ru