В Иванове прошел второй «Инфорум» СЖР

В понедельник в Ивановском доме национальностей прошел образовательный однодневный практикум Союза журналистов России «Инфорум».

Иваново — второй после Кемерова город страны, принимающий «Инфорум» СЖР. В нем участвуют журналисты региональных и местных СМИ, блогеры, медиаменеджеры, главные редакторы и руководители изданий, представители региональной власти и федеральные эксперты. Если главной темой в Кемерове стала информационная политика во время чрезвычайной ситуации, то в Иванове «Инфорум» был посвящен методам интеграции в соцсети традиционных СМИ.

Для представителей СМИ были организованы встречи с известными медиафигурами и мастер-классы. Спикерами стали секретарь Союза журналистов России Денис Токарский, руководитель департамента SMM «Комсомольской правды» Илья Лочканов, главный редактор «Лайфхакера» Мария Верховцева и многие другие.

В форсайт-сессии «Журналистика и общество» приняла участие исполнительный директор Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП) Елена Шитикова. Она подняла важную тему новой стратегии развития традиционных СМИ.

Под традиционными СМИ я понимаю традиционную редакцию, имеющую свой бренд. Чтобы выжить сейчас (а проблема выживания печатных СМИ в российских условиях стоит очень остро из-за повышения цен на бумагу, тарифов почты и т.д.), я призываю становиться нетрадиционными, то есть современными, выходить в интернет, в социальные сети, и именно через соцсети звать подписчиков на свой сайт. Что происходило раньше? Читатель писал письмо в редакцию, потом месяцами ждал ответа. Сейчас, с развитием интернета, это остается в прошлом. Вам, работникам печатных СМИ, нужно многому научиться и расширить свои горизонты. Изучайте современные тренды и внедряйте их. Это необходимо, потому что мир уже не будет прежним

Также, по словам исполнительного директора ГИПП, необходимо искать новые источники дохода. Это может быть платный контент, реклама (нативная, программатик), краудфандинг и многое другое.

Сергей Мешавкин, директор Санкт-Петербургской медиа-группы «Феномен», в своем выступлении был краток.

Многие сейчас спорят, умрут ли когда-нибудь печатные издания. Будьте спокойны: я уверен, что этого в ближайшее время не произойдет!

Источник и фото: СЖР