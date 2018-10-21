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ЖУРНАЛИСТ на форуме СЖР «Вся Россия-2018»

Теги: 
инфорум
журналист

Камилла Нигматуллина и Всеволод Пуля дали полезные советы региональным журналистам в рамках Информуа

С 6 по 12 октября в Сочи обменивались мнениями, укрепляли и тут же губили здоровье  более 1500 журналистов со всей России.

В рамках Инфорума, еще накануне официального открытия мероприятия, перед региональными журналистами выступили редакторы ЖУРНАЛИСТА Камилла Нигматуллина и Всеволод Пуля.  

Камилла Нигматуллина рассказала об особенностях подготовки текстов для интернет-изданий. По ее версии, есть четыре слагаемых успеха:

•   Узнаваемый стиль, язык, формат, присущий только конкретному СМИ или журналисту.

•   Добавленная ценность к любому сообщению даже общего характера.

•   Оригинальные заголовки, соответствующие тексту и содержащие определенность.

•   Забота о читателе (проверенные факты, незатянутое начало, отсутствие ненужных деталей, полезный компонент, визуальная культура, лаконичный тизер, цель сообщения).

 

Типичные ошибки, которые чаще всего встречаются на сайтах региональных изданий:

•   Неумение выделить главное.

•   Отсутствие цели и пользы.

•   Долгий заход и повторения.

•   Язык и стилистика.

•   Заголовок не соответствует тексту.

•   Рерайт превращается в копипаст.

 

Всеволод Пуля решил посоревноваться с Тони Роббинсом и зарядил главных редакторов позитивными установками по поводу организации процессов в редакции. Вот самые мощные инсайты от спикера:

•   Большинство редакций неуспешны, неприбыльны и просто унылы, потому что они не учитывают контекст в работе. Мы не понимаем, что люди не делают особых различий между чтением состава освежителя воздуха в туалете, ленты Facebook с котиками и нашего сайта.

•   Задача состоит не только в том, чтобы перевести аудиторию с печатных изданий на цифровые, но и в том, чтобы заинтересовать молодежь.

•   Мы тратим слишком много времени на тексты, которые никто не читает. Написать длинный текст могут все. А упаковать важную информацию в короткий текст – это особое умение, которое очень сильно ценится.

•   Очень высокий информационный шум, контента слишком много, редакция должна успокаивать аудиторию в этом смысле, снимать головную боль.

Журналисты и представители медиаиндустрии не только учились, но и дискутировали, презентовали свои проекты на выставке (иногда даже с песнями и национальными блюдами), а также получали награды. Всего на церемонии закрытия форума наградили 100 редакций.

Фото: vk.com / Союз журналистов России
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Мероприятия

ЖУРНАЛИСТ на форуме СЖР «Вся Россия-2018»
Камилла Нигматуллина и Всеволод Пуля дали полезные советы региональным журналистам в рамках Информуа