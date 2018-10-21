ЖУРНАЛИСТ на форуме СЖР «Вся Россия-2018»

Камилла Нигматуллина и Всеволод Пуля дали полезные советы региональным журналистам в рамках Информуа
С 6 по 12 октября в Сочи обменивались мнениями, укрепляли и тут же губили здоровье более 1500 журналистов со всей России.
В рамках Инфорума, еще накануне официального открытия мероприятия, перед региональными журналистами выступили редакторы ЖУРНАЛИСТА Камилла Нигматуллина и Всеволод Пуля.
Камилла Нигматуллина рассказала об особенностях подготовки текстов для интернет-изданий. По ее версии, есть четыре слагаемых успеха:
• Узнаваемый стиль, язык, формат, присущий только конкретному СМИ или журналисту.
• Добавленная ценность к любому сообщению даже общего характера.
• Оригинальные заголовки, соответствующие тексту и содержащие определенность.
• Забота о читателе (проверенные факты, незатянутое начало, отсутствие ненужных деталей, полезный компонент, визуальная культура, лаконичный тизер, цель сообщения).
Типичные ошибки, которые чаще всего встречаются на сайтах региональных изданий:
• Неумение выделить главное.
• Отсутствие цели и пользы.
• Долгий заход и повторения.
• Язык и стилистика.
• Заголовок не соответствует тексту.
• Рерайт превращается в копипаст.
Всеволод Пуля решил посоревноваться с Тони Роббинсом и зарядил главных редакторов позитивными установками по поводу организации процессов в редакции. Вот самые мощные инсайты от спикера:
• Большинство редакций неуспешны, неприбыльны и просто унылы, потому что они не учитывают контекст в работе. Мы не понимаем, что люди не делают особых различий между чтением состава освежителя воздуха в туалете, ленты Facebook с котиками и нашего сайта.
• Задача состоит не только в том, чтобы перевести аудиторию с печатных изданий на цифровые, но и в том, чтобы заинтересовать молодежь.
• Мы тратим слишком много времени на тексты, которые никто не читает. Написать длинный текст могут все. А упаковать важную информацию в короткий текст – это особое умение, которое очень сильно ценится.
• Очень высокий информационный шум, контента слишком много, редакция должна успокаивать аудиторию в этом смысле, снимать головную боль.
Журналисты и представители медиаиндустрии не только учились, но и дискутировали, презентовали свои проекты на выставке (иногда даже с песнями и национальными блюдами), а также получали награды. Всего на церемонии закрытия форума наградили 100 редакций.