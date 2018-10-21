ЖУРНАЛИСТ на форуме СЖР «Вся Россия-2018»

Всеволод Пуля решил посоревноваться с Тони Роббинсом и зарядил главных редакторов позитивными установками по поводу организации процессов в редакции. Вот самые мощные инсайты от спикера:

• Большинство редакций неуспешны, неприбыльны и просто унылы, потому что они не учитывают контекст в работе. Мы не понимаем, что люди не делают особых различий между чтением состава освежителя воздуха в туалете, ленты Facebook с котиками и нашего сайта.

• Задача состоит не только в том, чтобы перевести аудиторию с печатных изданий на цифровые, но и в том, чтобы заинтересовать молодежь.

• Мы тратим слишком много времени на тексты, которые никто не читает. Написать длинный текст могут все. А упаковать важную информацию в короткий текст – это особое умение, которое очень сильно ценится.

• Очень высокий информационный шум, контента слишком много, редакция должна успокаивать аудиторию в этом смысле, снимать головную боль.

Журналисты и представители медиаиндустрии не только учились, но и дискутировали, презентовали свои проекты на выставке (иногда даже с песнями и национальными блюдами), а также получали награды. Всего на церемонии закрытия форума наградили 100 редакций.