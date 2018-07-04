Третий «Инфорум» СЖР пройдет в Омске 12 июля

В следующий четверг, 12 июля, в Омске состоится большое федеральное событие — «Инфорум», медиафорум, организованный Союзом журналистов России. Омск станет третьим городом, где пройдет это мероприятие.

Анастасия Гуливатенко, куратор «Инфорума» в Омске, начальник Главного управления информационной политики:

Мы не планируем обсуждать, когда умрут газеты и что с этим делать. При подготовке программы «Инфорума» мы акцентировали внимание на профессиональных мастер-классах и обучении эффективным практикам в сфере медиа. Союз журналистов России услышал нас. Мы хотим, чтобы каждый участник «Инфорума» получил действительно новую информацию, которая позволит журналистам стать профессиональнее, а СМИ конкурентнее. В конечном итоге от этого выиграет читатель, зритель, пользователь соцсетей, получая качественные и объективные новости.

Среди тем, которые будут обсуждаться на «Инфоруме» в Омске, — «Новые тренды и качественный контент в СМИ», «Опыт лучших газет России: дизайн, контент, спецпроекты и монетизация», «Нестандартные продажи рекламы в печатных СМИ», «Фактчекинг и внедрение новых трендов в молодежные медиа», «Телеканал и дистрибуция контента в соцсетях». На завершающей сессии «Инфорума» речь пойдет о «Новых информационных вызовах ХХI века. Как оставаться интересным аудитории и не нарушать закон».