«Инфоястреб» против ярлыков и пропаганды

Современная всесторонняя пропагандистская война великих держав отмечена навешиванием всякого рода ярлыков, особенно в освещении конфликтов. Метод хорошо и давно известный. Персонажей ставят либо в правый, либо в левый угол, называя их «сектантами», «фундаменталистами», «неолибералами» или «соци» (социал-демократами), не оставляя читателю возможности спокойно разобраться в сути вещей. Такое приклеивание ярлыков освобождает от критического рассмотрения фактов и аргументов, которые оппоненты не хотят принимать во внимание. Это в полной мере относится и к журналистскому миру.

Тех, кто не вписывается в пропагандистский мейнстрим, нередко обвиняют в предвзятости. Яркий пример — ежедневная онлайн-газета Infosperber («Инфоястреб»), которую за аналитические материалы о конфликтах в Украине и Сирии некоторые коллеги уже окрестили «толмачами России» или даже «рупором политики Путина».

Поводом для последнего обвинения стала публикация нашего журналиста, предлагающего читателям съездить в «недорогую Россию» и посетить там «прекрасные города». Кому-то из коллег показалось, что это слишком положительное высказывание о России. Советы по туризму как таковые не относятся к информационной линейке Infosperber, но рекомендации по «сказочному отдыху в стране фараонов» вряд ли бы вызвали такую острую реакцию, хотя реальная диктатура и произвол в Египте несопоставимы с ситуацией в России. Причина проста: Россия и Сирия — это слова, вызывающие острую реакцию, а Египет — нет.

Infosperber в течение девяти лет регулярно публиковал информацию и аналитические материалы о политике России на Украине и в Сирии, которые во многом дополняли публикации больших швейцарских СМИ и давали читателю более масштабную панораму событий. Infosperber «видит то, чего другие не замечают» и, по возможности, не повторяет сюжеты, о которых уже писали крупные СМИ. Именно это вызывает у критиков ощущение «односторонности».

Собственный критический взгляд журналистов издания и независимая подробная аналитика — фирменный стиль Infosperber. Нам кажется это особенно важным в ситуации, когда политизированность эмоциональный накал в СМИ зашкаливает, и по ту и другую сторону конфликта очень трудно проверить фейки и представить полную картину.

Внутренняя политика России

Данные исследования показывают, что в российских СМИ говорят о США так же односторонне, как и на Западе говорят о России. Типичные западные заголовки : «В России оппозиционеров бросают в тюрьмы и издеваются над ними», «Выборы нечестные», «Женщины неравноправны», «Экономика в состоянии застоя», «Спортсмены используют допинг при поддержке государства», «Путин-самодержец». Западные СМИ очень мало сообщают о чем-либо положительном в России.

В России типичные заголовки: «Пожизненные заключения для Эдварда Сноудена и Джулиана Ассанжа», «Выборы США выигрывают только богатые при поддержке крупных концернов», «Падают реальные доходы рабочих», «Каждый седьмой американец выживает благодаря продовольственным талонам (food stamps)», «Дискриминация черных и латиноамериканцев». Российские СМИ очень мало сообщают о чем-либо положительном в США.

В таких государствах, как Египет, Саудовская Аравия, Иран, Тайланд или Пакистан, часть населения подвергаются более значительному и жестокому угнетению, чем в России. Свобода слова в этих странах еще сильнее ограничена, правосудие еще более зависимо, чем в России. Для оценки необходимы сравнения. Безусловно, существование разнообразных авторитарных режимов и диктатур не оправдывает произвол и нарушение прав человека в России.

О сомнительных порядках в путинской России пишут западные СМИ особенно часто и широко, общественность на Западе хорошо проинформирована об этом. Infosperber не повторяет эти сообщения, для него важен свежий взгляд, важно «видеть то, чего другие не замечают». «Очернение России как реинкарнация зла» является контрпродуктивным. Вместо этого нужна была бы политика мира.

Все люди в государствах со свободой слова могут сами формировать свое собственное мнение об общественных и политических, иногда возмутительных, ситуациях в России. Никого не обязывают ехать в страны, которые ему не нравятся, или заниматься там предпринимательской деятельностью. Однако бойкоты, иностранные вмешательства и экономическое использование ситуации могут повлиять на внутреннюю политику.

Война — хуже, чем диктатура

До войны и во время «Арабской весны», несмотря на подавление оппозиционных групп и государственный произвол, в Сирии не было ситуации, которое могла бы оправдать иностранное вмешательство. К тому же отсутствовало решение союза безопасности ООН.

Войны намного хуже, чем диктатуры, так как во время них неизбежны смерти и ранения, разрушение домов, пытки и изнасилования. И часто после войны в государствах вырастают диктатуры. Власти, ведущие войну, не намереваются установить там демократический строй. Новейшая история со времен Второй мировой войны подтверждает это. Великие державы, неважно демократические или авторитарные, почти не ведут войн и не свергают правительства для того, чтобы восстановить или защитить права и свободы граждан. Практически всегда речь идет о сохранении или о расширении собственного влияния. Это подтверждает в своей статье главный редактор NZZ Эрик Гюер «Внешняя политика по своей сути всегда является формированием больших областей влияния с использованием всех средств власти». Однако Гюер и приглашенные авторы NZZ односторонне упрекают Россию в политике «гегемонизации и дестабилизации». При этом, они не обращают внимания на политику гегемонизации и дестабилизации США.