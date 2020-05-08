«Инфоястреб» против ярлыков и пропаганды

Патриарх швейцарской журналистики Урс Гаше о том, как сохранить верность профессии
Современная всесторонняя пропагандистская война великих держав отмечена навешиванием всякого рода ярлыков, особенно в освещении конфликтов. Метод хорошо и давно известный. Персонажей ставят либо в правый, либо в левый угол, называя их «сектантами», «фундаменталистами», «неолибералами» или «соци» (социал-демократами), не оставляя читателю возможности спокойно разобраться в сути вещей. Такое приклеивание ярлыков освобождает от критического рассмотрения фактов и аргументов, которые оппоненты не хотят принимать во внимание. Это в полной мере относится и к журналистскому миру.
Тех, кто не вписывается в пропагандистский мейнстрим, нередко обвиняют в предвзятости. Яркий пример — ежедневная онлайн-газета Infosperber («Инфоястреб»), которую за аналитические материалы о конфликтах в Украине и Сирии некоторые коллеги уже окрестили «толмачами России» или даже «рупором политики Путина».
Поводом для последнего обвинения стала публикация нашего журналиста, предлагающего читателям съездить в «недорогую Россию» и посетить там «прекрасные города». Кому-то из коллег показалось, что это слишком положительное высказывание о России. Советы по туризму как таковые не относятся к информационной линейке Infosperber, но рекомендации по «сказочному отдыху в стране фараонов» вряд ли бы вызвали такую острую реакцию, хотя реальная диктатура и произвол в Египте несопоставимы с ситуацией в России. Причина проста: Россия и Сирия — это слова, вызывающие острую реакцию, а Египет — нет.
Infosperber в течение девяти лет регулярно публиковал информацию и аналитические материалы о политике России на Украине и в Сирии, которые во многом дополняли публикации больших швейцарских СМИ и давали читателю более масштабную панораму событий. Infosperber «видит то, чего другие не замечают» и, по возможности, не повторяет сюжеты, о которых уже писали крупные СМИ. Именно это вызывает у критиков ощущение «односторонности».
Собственный критический взгляд журналистов издания и независимая подробная аналитика — фирменный стиль Infosperber. Нам кажется это особенно важным в ситуации, когда политизированность эмоциональный накал в СМИ зашкаливает, и по ту и другую сторону конфликта очень трудно проверить фейки и представить полную картину.
Внутренняя политика России
Данные исследования показывают, что в российских СМИ говорят о США так же односторонне, как и на Западе говорят о России. Типичные западные заголовки : «В России оппозиционеров бросают в тюрьмы и издеваются над ними», «Выборы нечестные», «Женщины неравноправны», «Экономика в состоянии застоя», «Спортсмены используют допинг при поддержке государства», «Путин-самодержец». Западные СМИ очень мало сообщают о чем-либо положительном в России.
В России типичные заголовки: «Пожизненные заключения для Эдварда Сноудена и Джулиана Ассанжа», «Выборы США выигрывают только богатые при поддержке крупных концернов», «Падают реальные доходы рабочих», «Каждый седьмой американец выживает благодаря продовольственным талонам (food stamps)», «Дискриминация черных и латиноамериканцев». Российские СМИ очень мало сообщают о чем-либо положительном в США.
В таких государствах, как Египет, Саудовская Аравия, Иран, Тайланд или Пакистан, часть населения подвергаются более значительному и жестокому угнетению, чем в России. Свобода слова в этих странах еще сильнее ограничена, правосудие еще более зависимо, чем в России. Для оценки необходимы сравнения. Безусловно, существование разнообразных авторитарных режимов и диктатур не оправдывает произвол и нарушение прав человека в России.
О сомнительных порядках в путинской России пишут западные СМИ особенно часто и широко, общественность на Западе хорошо проинформирована об этом. Infosperber не повторяет эти сообщения, для него важен свежий взгляд, важно «видеть то, чего другие не замечают». «Очернение России как реинкарнация зла» является контрпродуктивным. Вместо этого нужна была бы политика мира.
Все люди в государствах со свободой слова могут сами формировать свое собственное мнение об общественных и политических, иногда возмутительных, ситуациях в России. Никого не обязывают ехать в страны, которые ему не нравятся, или заниматься там предпринимательской деятельностью. Однако бойкоты, иностранные вмешательства и экономическое использование ситуации могут повлиять на внутреннюю политику.
Война — хуже, чем диктатура
До войны и во время «Арабской весны», несмотря на подавление оппозиционных групп и государственный произвол, в Сирии не было ситуации, которое могла бы оправдать иностранное вмешательство. К тому же отсутствовало решение союза безопасности ООН.
Войны намного хуже, чем диктатуры, так как во время них неизбежны смерти и ранения, разрушение домов, пытки и изнасилования. И часто после войны в государствах вырастают диктатуры. Власти, ведущие войну, не намереваются установить там демократический строй. Новейшая история со времен Второй мировой войны подтверждает это. Великие державы, неважно демократические или авторитарные, почти не ведут войн и не свергают правительства для того, чтобы восстановить или защитить права и свободы граждан. Практически всегда речь идет о сохранении или о расширении собственного влияния. Это подтверждает в своей статье главный редактор NZZ Эрик Гюер «Внешняя политика по своей сути всегда является формированием больших областей влияния с использованием всех средств власти». Однако Гюер и приглашенные авторы NZZ односторонне упрекают Россию в политике «гегемонизации и дестабилизации». При этом, они не обращают внимания на политику гегемонизации и дестабилизации США.
В действительности ни одна из великих держав не отказалась от своей политики влияния.
Слепо против российского аппарата власти?
Infosperber никогда не приукрашивал ситуацию в России. В основном, Infosperber обращал внимание читателей на существенные факты, которые крупные СМИ либо не замечают, либо приуменьшают. Например:
• Почти все войны, противоречащие международному праву, после Второй мировой войны велись странами НАТО. Кто согласен с этим, тот не пал жертвой российской пропаганды.
• Россия не выделяет на военные расходы даже десятой части того, сколько выделяет на это США. Половина всех военных расходов в мире приходится на счет государств НАТО. Это положение вещей, подтвержденное статистикой.
• Стефан М. Волт, профессор международных отношений в Гарвардском университете, назвал расширение НАТО на Восток после окончания Холодной войны «образцом задорной и жалкой геополитики». Тот, кто сообщает общественности об оценке Волта, тот не делает рекламу Путину и сам не находится в состоянии «мягкого курса по отношению к Кремлю» (как написал приглашенный автор в NZZ).
• США пытаются сильно повлиять на внутреннюю политику стран в зоне влияния России, что также пытается делать Россия в зоне влияния США. Это констатация не оправдывает российские попытки влияния, однако помещает их в международный контекст.
• Расходы российской стороны на посты в твиттере и фейсбуке для влияния на последние выборы президента США лежат в области тысячной доли promille того, сколько потратили на манипуляцию и воздействие на избирателей посредством постов в твиттере и фейсбуке сторонники Трампа. Это не оправдывает российское вмешательство, но показывает четко маргинальное (не четко определенное) влияние. Как могли сто тысяч долларов или даже миллион долларов из России заметно повлиять на избирателей, если даже Майклу Блумбергу не удалось с помощью полумиллиарда долларов выиграть в одном единственном штате первичные выборы. Этот вопрос должен быть выдвинут на дискуссию, и «друг России» может принять в ней участие.
• С 1946 по 2000-е годы США вмешивались в выборы других стран 81 раз, а Кремль 35 раз (Cм. Partisan electoral intervention by the great powers)
• Бомбардировки сирийского города Алеппо с населением 300 тысяч жителей и западной части города Мосул с населением 750 тысяч жителей уничтожили такое количество жизней и сотворили ужас сопоставимый с Инферно (адом). Террористы ИГ, Аль-Каиды и других экстремистских групп укрепились и взяли жителей в заложники. Но большие СМИ описывали эту ситуацию и разрушения обоих городов, используя совершенно различную лексику и силу ее выражения. В Алеппо это были русские, которые применили «российско-сирийский бомбовый град» (NZZ) и устроили таким образом геноцид гражданского населения и «повстанцев» (NZZ. Воскресное издание). По-другому в Мосуле: там иракские правительственные войска, а также курды, которые «освободили город от террористов ИГ и джихадистов». Раскрыть такие двойные стандарты, такую двойную мораль и пропаганду в военных сообщениях на примере Алеппо и Мосула — это было и является основной задачей, целью независимой ежедневной газеты Infosperber. Это разоблачение не имеет никакого отношения ни к российской, ни к сирийской пропаганде. У больших СМИ на это не было ответов.
Большие СМИ широко информировали о военных преступлениях правительства Асада и нарушениях Женевской конвенции по ведению войны. Они известны. Распространенная враждебная картина против Асада-врага не должна все-таки приводить СМИ к тому, чтобы факты и источники больше не проверялись, и нельзя забывать, что социальные сети, как и часть территории в Сирии заняты террористами ИГ. Самая главная задача для СМИ, которые ведут репортажи из зон военных конфликтов, — это проверять источники информации и не представлять их как нейтральные, если они таковыми не являются. Infosperber старался так делать, когда писал о конфликте в Сирии. СМИ, которые обращают внимание на односторонность источников и ищут другие источники, не являются жертвами пропаганды Асада, а выполняют свой профессиональный долг.
Великие державы ведут интенсивную медийную войну
Все стороны конфликта во время геополитических противоборств стараются скрыть свои собственные намерения, дискредитировать противоположную сторону, выкладывать ложные пути и сделать своими инструментами СМИ. США объявили Китай врагом номер один, а Россию врагом номер два. Обострилась двухсторонняя информационная и пропагандистская война. Все участвующие стараются заполучить на свою сторону общественное мнение и таким образом готовить конфликты. Газеты, как NZZ, берут сторону НАТО и не медлят с использованием риторики Холодной войны (также «NZZ. Воскресное издание» потребовала в 2016 году «Нам нужен мировой полицейский США»).
Infosperber выбирает информацию для печати не для обслуживания какой-либо стороны. И как онлайн-газета, Infosperber исходит из того, что наши читатели уже знакомы с распространенной в больших СМИ информацией. Поэтому Infosperber фокусирует свое внимание на надежных фактах, событиях и интересах. Infosperber дополняет таким образом ассортимент материалов больших СМИ, который может выглядеть весьма односторонне. Но наши скромные средства были бы использованы неправильно, если бы Infosperber повторял уже известную и часто обоснованную критику, направленную против российской и сирийской власти. Наши читатели понимают это и высоко оценивают наши дополняющие информации и аналитические материалы. Это доказывает постоянно повышающееся число читателей и увеличение пожертвований денежных средств.
Урс Гаше — известный публицист, эксперт, автор многих книг, вел популярные программы в СМИ, был главным редактором газеты «Бернер Цайтунг», в 2011 году основал независимую онлайн-газету «Инфоспербер», задача которой — поддерживать независимые журналистские расследования, имеющие важное политическое и социальное значение. Газета выходит ежедневно, доступ к ней бесплатный, существует на пожертвования. Все авторы соблюдают Декларацию этических обязательств Совета по прессе Швейцарии. Публикуем в сокращении статью Урса Гаше о значении независимой журналистики в эпоху информационных войн.