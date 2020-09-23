Инициативная группа запустила сайт в поддержку Ивана Сафронова

Инициативная группа в поддержку бывшего спецкорреспондента «Ъ» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова создала сайт freesafronov.ru, на котором можно узнать информацию о его деле. Журналист обвиняется в госизмене (ст. 275 УК РФ), ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Свою вину он не признает.

На сайте рассказывается о деле Ивана Сафронова, а также о его журналистской деятельности. Также там представлена информация, как можно поддержать кампанию в поддержку господина Сафронова и писать ему письма в «Лефортово».

«Мы, коллеги Сафронова, уверены в его невиновности и убеждены, что Ивана преследуют за журналистскую деятельность. Как журналисты мы знаем, что материалы Сафронова не устраивали многих влиятельных героев его публикаций: преследование Ивана стало местью за заметки», — говорится в обращении инициативной группы.