Вдруг понял одну вещь. Самыми интересными в моей жизни были два десятилетия. Одно — с тридцати до сорока лет. Другое, как ни странно, с шестидесяти до семидесяти. В первом были полярные экспедиции и Северный полюс, Афганистан, учеба в аспирантуре, редакторство в «Собеседнике», защита кандидатской, несколько книг. Во втором: почти смертельная травма, важные командировки на «арабскую весну» (Тунис, Ливия, Египет, Сирия), работа собственным корреспондентом в Европе, четыре книги и три внука.

Удивительно, но та почти смертельная травма словно бы сдвинула что-то внутри меня, разбудила какие-то центры, именно после нее я написал, возможно, самые важные в своей жизни страницы.

Когда она случилась, эта чертова травма, жена повезла меня на машине в ЦИТО к доктору наук, светиле, которому замолвили за меня слово. Каждый бугорок на пути вызывал просто зверскую боль. С грехом пополам (стоны, матерок, проклятья) приехали. Заполз я на второй этаж, где принимал светило. Он был занят, попросил подождать. Удивительно, но во всем длиннющем коридоре Института травматологии и ортопедии (!!!) не оказалось ни одного стула. Ни дивана, ни кресла, ни даже табуретки. Ничего. Я сполз по стене на пол. Жена зашла в соседний со светилом кабинет, там орудовал массажист. Она говорит: вот у вас тут два стула стоят, дайте один на время. Не положено, ответил ей массажист и выпроводил вон.