«Digital first, print second»: как ирландскому медиа удалось за год набрать 30 тысяч подписчиков

В 2019 году, когда ирландское новостное издание Independent News & Media (INM) было продано бельгийской медиакомпании Mediahuis, закончилась целая эпоха. Однако сразу началась новая, связанная с цифровой трансформацией издания. На тот момент у INM не было ни одного цифрового подписчика. Сейчас у издания 32,5 тысячи цифровых подписчиков на основном сайте Independent.ie и около 5 тысяч на Belfast Telegraph и сайтах региональных отделений. И произошел этот рост в этому году, когда пандемия коронавируса сильно изменила количество подписчиков многих медиа.

Проблемы и трудности на рынке ирландских медиа

Такой рост аудитории можно считать существенным. Одна из главных трудностей на рынке ирландских медиа — очень сильная конкуренция. Ирландский читатель может выбирать из большого числа англоязычных новостных изданий Великобритании и США. Более того, главный конкурент INM, The Irish Times, уже несколько лет назад ввел платный доступ к контенту. А национальный вещатель RTÉ предоставляет аудитории бесплатный, качественный контент.

Также проблема в том, что ирландцы неохотно платят за подписку на издания. В отчете Reuters Digital News за 2020 год говорится, что только 12% ирландских потребителей новостей готовы платить за новости.

Более того, у INM не было технических возможностей для того, чтобы пользователям было комфортно пользоваться их сайтом. А еще издание не могло нормально развиваться из-за утечки кадров.

Но в 2019 году редакция поняла, что в первую очередь надо работать над цифровой версией издания, а уже потом над печатной.

«В то время отделу новостей это было довольно сложно слышать. Но потом я сказал: «Мы занимаемся цифровой подпиской». Чувствовалось, как меняется настроение, внезапно люди начали говорить: «Мы собираемся сделать это сейчас. Хоть раньше у нас и не получалось, но на этот раз все по-другому» — рассказал Стив Демпси, директор по развитию продуктов издания.

Изменение настроения внутри редакции

Чтобы редакция не сопротивлялась изменениям, Стив Демпси решил поменять настрой внутри нее и оставить только тех сотрудников, которые замотивированы на работу. Демпси показал им, что их работа безопасна, необходима для изменений в издании, а также у них есть свое место в этом бизнесе. Демпси рассказывает об этом так:

«Внутри редакции было так много цинизма, что нам действительно нужно было упорно работать, чтобы бороться с этим и сделать так, чтобы люди чувствовали, что изменения будут позитивными, и имели основания в это верить».

Отделы кадров привлекали новых людей, которые умеют работать в цифровой среде. Были созданы кросс-функциональные команды из редакторов, маркетологов и технических специалистов, которые вместе работали над внедрением paywall.

Технический оптимизм

«Не думайте о том, чтобы сделать что-то правильно. Просто делайте», — говорит Демпси. Именно этого девиза придерживалось INM, поэтому решило как можно скорее начать тестирование и совершенствование системы платных подписок.

Также Демпси советует редакторам не уповать только на технологии, потому что задача не в том, чтобы внедрить их, а в том, чтобы перестроить весь бизнес и сделать его более ориентированным на клиента.

Оповещение читателей об изменениях

INM планировала внедрить платный доступ к материалам с 2019 года и сразу же начала рассказывать о предстоящих изменениях своей аудитории. Также редакция училась определять «время вовлеченности» и отличать его от показателей трафика.

Еще изменился дизайн сайта: появились новые шрифты, меню стало более понятным. Редакция понимала, что цифровое издание должно выглядеть как премиальный продукт, который зарегистрированные пользователи будут готовы купить.

Также сейчас команда работает над узнаваемостью бренда издания. В планах сделать узнаваемым логотип издания за счет шрифтов и цветов. По мнению редакции, именно узнаваемость делает издание привлекательным в глазах читателя.