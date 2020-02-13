Кейсы

Аудионовости, роботы и бесплатный контент. Как работают редакции в Германии

Теги: 
зарубежный опыт
зарубежные СМИ

Руководители СМИ из 14 стран ознакомились с работой редакций в Берлине и Гамбурге 

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от
13 февраля 2020

Фев 13, 2020

Кейсы

Аудионовости, роботы и бесплатный контент. Как работают редакции в...
Руководители СМИ из 14 стран ознакомились с работой редакций в Берлине и Гамбурге 

КМЖ

О клубе для студентов, увлекшихся экологической журналистикой
Green Club — это клубное сообщество, проект Учебно-образовательного пресс-центра института «Высшая школа журналистики и массовы

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