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Кейсы
Аудионовости, роботы и бесплатный контент. Как работают редакции в Германии
Шелли Сил, INMA (перевод: Алина Кренделева)
Теги:
зарубежный опыт
зарубежные СМИ
Руководители СМИ из 14 стран ознакомились с работой редакций в Берлине и Гамбурге
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№
2
от
13 февраля 2020
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Фев 13, 2020
Кейсы
Аудионовости, роботы и бесплатный контент. Как работают редакции в...
Руководители СМИ из 14 стран ознакомились с работой редакций в Берлине и Гамбурге
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