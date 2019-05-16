Инна Жарова перешла в ВГТРК

Инна Жарова назначена топ-менеджером ВГТРК, который будет отвечать за коммерческую деятельность, пишет РБК со ссылкой на источники в госхолдинге. Пресс-служба медиахолдинга отказалась комментировать изданию новое назначение, в НРА не ответили на запрос.

До 2017 года Жарова занимала должность главы дирекции продаж ключевого продавца телерекламы на российском рынке — группы «Видео Интернешнл». Позднее эту компанию сменил «Национальный Рекламный Альянс», учрежденный «Первым каналом», ВГТРК, «Газпром-медиа» и «Национальной Медиа Группой». В новой структуре Инна Жарова стала курировать взаимоотношения с обслуживаемыми телеканалами, за продажи рекламы отвечал Сергей Коптев.

В декабре прошлого года в «Национальном Рекламном Альянсе» сменилось руководство. Генеральный директор Сергей Васильев покинул компанию, Сергей Коптев перестал заниматься продажами и переговорами с агентствами и рекламодателями. Смену руководства в НРА в самый разгар переговоров источники на рекламном рынке объясняли ожиданием каналами-учредителями более высоких прогнозов по своей выручке в 2019 году.