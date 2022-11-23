Иноагентам утвердили новую плашку

С 1 декабря правительство РФ вводит новые правила маркировки для иностранных агентов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно утвержденным правилам, иноагенты должны сопровождать свои публикации пометкой следующего содержания: «Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом (наименование или ФИО) либо касается деятельности иностранного агента (наименование или ФИО)».

В законе сказано, что необходимо помечать материалы, распространяемые иноагентом либо учредителем, членом, участником, руководителем организации, включенной в реестр иноагентов.

В постановлении правительства говорится, что маркировка в текстовом или звуковом виде должна выглядеть следующим образом:

• размер шрифта текстового указания должен вдвое превышать размер шрифта текстового материала;

• указание необходимо публиковать в начале каждого текстового материала под заголовком, а если его нет, то перед началом материала;

• продолжительность демонстрации текстового указания в аудиовизуальном материале в начале трансляции должна составлять не менее 15 секунд;

• не допускается наложение текстового указания на содержащийся в текстовом материале текст, изображение или иное сообщение и их фрагменты;

• при размещении указания в звуковой форме не допускается применение технологий по увеличению скорости его воспроизведения;

• уровень громкости звука воспроизведения указания в звуковой форме должен быть не ниже уровня громкости звука аудиоматериала;

• цвет шрифта текстового указания должен быть контрастным по отношению к фону, на котором оно размещается;

• текстовое указание в аудиовизуальном материале и указание в звуковой форме в аудиоматериале должны быть размещены в начале трансляции таких материалов, а также при каждом возобновлении трансляции таких материалов после их прерывания;

• не допускается наложение указания в звуковой форме на звуковые фрагменты аудиоматериала.

С 1 декабря министерство юстиции РФ намерено публиковать личные данные физлиц, попавших в реестр иностранных агентов. В перечень будет вносить не только ФИО (как это происходит сейчас), но и дату рождения, ИНН и СНИЛС, основания включения в реестр с указанием конкретных норм закона и даты принятия решений Минюстом о включении человека в реестр и об исключении из него. Требования будут также распространяться на юрлиц, общественных и иных объединений.