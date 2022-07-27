Иноагенты BellingCat* и The Insider* внесены в список нежелательных организаций

Bellingcat* и Insider*, объявленные ранее иноагентами, теперь внесены в России в список нежелательных организаций. Об этом сообщается на сайте Минюста.

«26 июля 2022 года Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включены следующие иностранные неправительственные организации: Bellingcat Ltd.* (Великобритания); Stichting Bellingcat* (Нидерланды); The Insider* (Латвия)», — говорится в заявлении.

Перед этим их деятельность была признана нежелательной Генпрокуратурой России. Как подчеркнули в ведомстве, эти организации «представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности» России.

The Insider* включили в список иностранных агентов в июле 2021 года, Bellingcat* — в октябре того же года.

*Признано в России СМИ-иноагентом