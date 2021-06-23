«Новые рубежи»: как живет бесплатная газета, отметившая столетний юбилей

«Новые рубежи» — еженедельное бесплатное издание, которое выпускает Наро-Фоминское информагентство
Дружба крепкая
Сто лет газете — это прежде всего огромный, накопленный десятилетиями, бесценный опыт. В прессе как в зеркале отражаются текущие события. Они могут подаваться с разных точек зрения, но важнее то, что мы можем отследить по газетным материалам происходящее в тот или иной момент в стране, оценить реальную обстановку.
Свои первые шаги наша газета делала в двадцатые годы в Звенигородском уезде. Первый номер, к сожалению, не сохранился, но, по архивным данным, известно, что уездная газета стала выходить в мае 1921 года. Если пролистать старые подшивки, то можно обнаружить немало интересного: становление колхозов, борьба с разрухой и неграмотностью, потом Великая Отечественная война… Газета никогда не теряла связи с читателем. Она прошла свой столетний путь вместе со страной, прочувствовала на себе все взлеты и падения.
Возьмем, к примеру, 70-е годы, когда в сельском хозяйстве зародилось движение доярок-пятитысячниц. У его истоков стояла работница совхоза «Звенигородский» Валентина Ачкасова. На заседания Верховного Совета СССР, депутатом которого она являлась, Валентина Федоровна отправлялась прямо с фермы, но по пути заезжала в редакцию, где сотрудники помогали ей привести себя в соответствующий вид. Сейчас Валентине Ачкасовой 82 года, но она по-прежнему дружит с газетой. И таких верных друзей у «Новых рубежей» немало.
Ветеран педагогического труда Надежда Сгибнева подписывалась на нашу газету более пятидесяти лет. Активно использовала на уроках географии опубликованные в ней краеведческие материалы. Недавно дочь Надежды Герасимовны рассказывала, что во время пандемии мама посылала ее к ближайшей стойке за районкой, потому что без нее уже не представляет своей жизни.
Пандемийные будни
Во время пандемии выпуск газеты не прекращался. Мы исходили из того, что местная пресса является важным источником информации для небольших городов и поселений и занимает отдельную нишу рынка. Журналисты работали на удаленке и продолжали снабжать газету материалами. Весной прошлого года на страницах «Новых рубежей» часто появлялись интервью с врачами, пациентами, которые выписывались из стационаров после излечения. Отмечалась самоотверженная работа волонтеров, доставлявших продукты пожилым людям и инвалидам, оказавшимся на самоизоляции.
Заработная плата сотрудников осталась на том же уровне, что и до карантинных мер. Штат редакции не сокращался. Во время пандемии, когда люди находились дома, резко выросло посещение новостных сайтов, и онлайн-версия «Новых рубежей» не стала исключением. Тиражи на стойках разбирались быстро.
Рекламные доходы у нас снизились, поскольку рекламодатели, представляющие малый и средний бизнес, прервали сотрудничество с нами из-за сокращения бюджетов. В настоящее время реклама в основном поступает от крупных сетевых магазинов и от «Мособлгаза».
Текучки нет
Помимо «Новых рубежей» на базе Наро-Фоминского информагентства в Одинцовском городском округе выпускаются «Звенигородские ведомости», «Новости Краснознаменска», «Вести Власихи». По сути, их подготовкой занимается один большой журналистский коллектив.
Кадровый состав нашей редакции разновозрастный, стабильный. И это хорошо сказывается на трудовом климате. Сотрудники, имеющие большой опыт работы, делятся им с молодежью. Они являются основными хранителями традиций, заложенных предыдущими поколениями «новорубежовцев». Подготовка к юбилею газеты повысила интерес молодого крыла к истории районки, заставила по-новому взглянуть на пройденный газетой путь.
Кадровая проблема перед нами остро не стоит: текучки нет, штат укомплектован. Кроме того, ежегодно в газету приходят стажироваться студенты, обучающиеся в вузах, которые заняты подготовкой журналистов.
По отлаженным каналам
«Новые рубежи» — бесплатная газета. Она распространяется во всех территориальных управлениях Одинцовского городского округа. В госучреждениях и МФЦ, деловых и торговых центрах, банках, медучреждениях, на предприятиях установлено 40 стоек. С организацией, имеющей право на доставку газеты, Наро-Фоминским информагентством заключен контракт.
Редакция «Новых рубежей» тесно сотрудничает с пресс-службой администрации Одинцовского городского округа, с пресс-службами министерств областного правительства и губернатора Подмосковья, с руководителями территориальных управлений округа, крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, силовых структур. Отлажены каналы взаимодействия с культурными, образовательными, спортивными и социальными учреждениями, с общественными организациями. Мимо внимания журналистов газеты не проходит ни одно крупное мероприятие в округе.
Как только были снижены карантинные меры, жизнь в округе стала возвращаться в прежнее русло (например, вновь проводятся традиционные фестивали), что, естественно, находит отражение на страницах газеты. Нынешней весной возродилась традиционная тема субботников, ремонта дорог и подъездов. Из номера в номер мы публикуем информацию о вакцинации в округе. Проблемы медицинского обслуживания, оснащения лечебно-профилактических учреждений новым оборудованием остаются всегда в центре внимания наших журналистов. Ну а названия рубрик и тематика полос («В фокусе», «Тема дня», «Здравоохранение», «Образование», «Туризм в Подмосковье», «Общество», «Транспорт», «Культура») говорят сами за себя.
В удобное будущее
Есть ли будущее у печатных СМИ? На наш взгляд, есть. История бумажных изданий многовековая, но ведь не было случая, когда появление новых медиа привело бы к исчезновению традиционных.
Конечно, стоит задуматься над тем, как сохранить значимость газеты. В обществе идет процесс принципиальных изменений в структуре спроса на информацию, который становится более дифференцированным. Молодое поколение получает новости в основном через интернет. Однако есть исследования, которые показывают, что люди лучше воспринимают информацию, прочитанную с листа, а не с экрана. Усваивать материал помогают тактильные ощущения от бумаги и текстуры. В споре приверженцев электронных и бумажных изданий правы обе стороны. Электронные СМИ удобны, но не заменяют бумажных. Будущее газет зависит о того, как они будут подавать потребителю информацию. А делать это придется в том формате, в каком ему это будет удобно.
Рыночный успех сегодня определяется способностью приспосабливаться к происходящим изменениям в медиапространстве. Поэтому периодические издания переходят на более компактную передачу информации, на сокращение текстов и усиление визуальной составляющей газетного контента. Преимущество газет в том, что они обладают серьезными журналистскими ресурсами. Необходимость в печатных изданиях отпала бы, если бы интернет смог их полноценно заменить.
Газета «Новые рубежи» издается с мая 1921 года. Выходит один раз в неделю. Объем — 24 полосы. Тираж — 15 000 экземпляров. Учредители: ГАУ МО «Информационное агентство Наро-Фоминского района Московской области», ГАУ МО «Редакционно-информационный центр Московской области», администрация Одинцовского городского округа Московской области.
Сайт: inodintsovo.ru.