«Новые рубежи»: как живет бесплатная газета, отметившая столетний юбилей

Дружба крепкая

Сто лет газете — это прежде всего огромный, накопленный десятилетиями, бесценный опыт. В прессе как в зеркале отражаются текущие события. Они могут подаваться с разных точек зрения, но важнее то, что мы можем отследить по газетным материалам происходящее в тот или иной момент в стране, оценить реальную обстановку.

Свои первые шаги наша газета делала в двадцатые годы в Звенигородском уезде. Первый номер, к сожалению, не сохранился, но, по архивным данным, известно, что уездная газета стала выходить в мае 1921 года. Если пролистать старые подшивки, то можно обнаружить немало интересного: становление колхозов, борьба с разрухой и неграмотностью, потом Великая Отечественная война… Газета никогда не теряла связи с читателем. Она прошла свой столетний путь вместе со страной, прочувствовала на себе все взлеты и падения.

Возьмем, к примеру, 70-е годы, когда в сельском хозяйстве зародилось движение доярок-пятитысячниц. У его истоков стояла работница совхоза «Звенигородский» Валентина Ачкасова. На заседания Верховного Совета СССР, депутатом которого она являлась, Валентина Федоровна отправлялась прямо с фермы, но по пути заезжала в редакцию, где сотрудники помогали ей привести себя в соответствующий вид. Сейчас Валентине Ачкасовой 82 года, но она по-прежнему дружит с газетой. И таких верных друзей у «Новых рубежей» немало.