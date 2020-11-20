Иностранные сайты планируют наказывать за цензуру против российских СМИ

В Госдуму РФ внесут законопроект об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру против российских СМИ.

Авторами законопроекта выступили представители разных фракций.

Иностранным интернет-платформам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности, причем касаться это будет не только соцсетей, но и крупных IT-платформ.

Среди ответных мер, которые планируется вводить, — блокировка, замедление трафика и наложение штрафов за неисполнение требований Роскомнадзора.

Решение о мерах в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру будет приниматься по согласованию с МИД России.